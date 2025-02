La U de Chile sufrió una derrota inesperada ante los ojos de Lucas di Yorio en un partido en el que se dio el debut de Rodrigo Contreras con los azules. El cuadro adiestrado por Gustavo Álvarez transformó en figura al portero de Magallanes, que celebró un 1-0.

La clave estuvo en la gran noche que tuvo el uruguayo Mathías Bernatene. El golero de 24 años amargó varias ocasiones de gol del Romántico Viajero. De hecho, su colega Gabriel Castellón evidenció el buen nivel del charrúa. “No sé cuántas atajadas tuvo”, dijo el Flaco.

Castellón profundizó en su análisis. “Obviamente nos da pena y tristeza no ganar. Queda la tranquilidad de que dimos todo, intentamos de todas las formas. No sé si en algún partido llegamos tantas veces, pero nos penó no marcar la diferencia. Nos entregamos al 100, pero obviamente tenemos que hacernos responsables de ganar de local”, expuso el golero, quien llegó al Centro Deportivo Azul desde Huachipato.

Gabriel Castellón tras la derrota frente a Magallanes. (Javier Torres/Photosport).

“Todos los compañeros se extrañan, las bajas siempre se sienten. Siempre ayuda que todos estén al 100. Hay más competencia. El funcionamiento del equipo se mantuvo. Nos faltó solamente el tema de marcar la diferencia”, afirmó el meta surgido en las inferiores de Santiago Wanderers. Se refería a la ausencia de Israel Poblete, quien no estuvo entre los citados.

Castellón admite que la U se encomienda a Di Yorio y Contreras

Gabriel Castellón admitió la principal falencia de la U, que Di Yorio y Contreras están llamados a corregir. “La falta de gol es lo único que queda. Poder marcar la diferencia. Hicimos un buen partido. Quería volver a jugar en el Nacional con nuestra gente. Siempre es lindo sumar minutos. Lo lindo es que todos estamos jugando.Siempre preparados para que nos toque”.

“Pudo debutar Rodri (Contreras), tuvo sus ocasiones. Siempre será bueno que sumen minutos”, dijo el guardavallas sobre el ex ariete de Everton de Viña del Mar. El Tucu ingresó en los 57 minutos del partido en reemplazo de Nicolás Ramírez, otro de los refuerzos del Bulla.

Rodrigo Contreras tuvo su primer partido en el Romántico Viajero. (Javier Torres/Photosport).

Y clamó por una rápida adaptación de otro ex Ruletero. “Estamos esperando a Lucas (di Yorio), no sé si está cerrado. El que llegue tendrá las puertas abiertas para ayudarnos. Los jugadores elegidos serán porque es la pieza que nos falta”, apuntó el meta.

Por cierto, el nivel de Castellón en la U lo hizo ganar una nueva citación a la selección chilena. Estará en la convocatoria del amistoso frente a Panamá. “Me pilla en buen momento. Hice un lindo año en 2024, estoy feliz de volver”, apuntó el golero, quien fue parte de la Copa América 2021.

“Intentaré hacerlo de la mejor manera para ser una opción. Estamos contentos, para cada jugador chileno representar a la selección generará orgullo. Ellos también, que nos representaron tantas veces. Que estén será una ayuda para todos”, sentenció Gabriel Castellón. A seguir con el inicio de la temporada 2025…

