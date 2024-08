Una insólita situación se vive en Universidad de Chile en las últimas horas del mercado de pases, luego de que dos jugadores que aparecían como cortados vuelven a tener una gran oportunidad en el equipo.

Fue al comenzar el segundo semestre cuando el técnico Gustavo Álvarez confirmó que había una lista de jugadores que no continuarían en el club, con los cuales ya había conversado.

“Con Jeison Fuentealba, Emmanuel Ojeda y Nicolás Guerra he hablado en el primer día de la intertemporada y hemos consensuado que lo mejor era sumar minutos y para eso salir a préstamo para que puedan tener protagonismo”, explicó.

De ellos, sólo Fuentealba emigró a Universidad de Concepción, mientras que los últimos han quedado nuevamente como opción para Álvarez en el Campeonato Nacional.

Nicolás Guerra podrá pelear el puesto en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Guerra y Ojeda son opciones en la U

Una situación que fue catalogada como un disparate para el periodista Cristián Caamaño, quien asegura que Álvarez se dio vuelta en su discurso, donde ahora los debe aprovechar ante la falta de refuerzos.

“Nico Guerra sigue por decisión de Álvarez. Es increíble, primero lo habían mandado a Cobresal y luego a Audax. Y lo de Ojeda, si no traen un defensor y todavía tiene a Ojeda en el plantel, tiene que usarlo. ¿Cómo lo vas a desechar?”, explicó en Deportes en Agricultura.

La situación del argentino es más grave, porque tuvo chances de emigrar a Audax Italiano y Unión La Calera, pero ambas fueron descartadas por la U por no tener un acuerdo en los montos, donde ahora aparece como opción en defensa nuevamente.

“Son cosas de Álvarez, que no lo quiere de volante, lo quiere de defensor y el jugador no quiere. L U quiere que el equipo que se lo lleve pague todo el sueldo y no es fácil que un club pague un sueldo en dólares de lo que recibe acá y en Argentina ya no están fichando a nadie”, finalizó.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

