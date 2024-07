Una de las teleseries más fuertes en la ventana del mercado de pases en Universidad de Chile ha sido el tema de Marcelo Morales, quien no fue convocado al duelo ante Everton.

En medio de la polémica por no firmar su renovación de contrato, que vence a fines de la temporada, está fuerte el rumor de que fue congelado por la dirigencia y el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, el jugador sólo vio el partido desde la Tribuna Marquesina en el Estadio Nacional, donde se conoció, además, la versión de su parte aludiendo que fue “una injusticia”.

Luego de esto salió el técnico Álvarez, quien asumió toda la responsabilidad de dejarlo al margen, en una situación donde la directiva de Azul Azul no ha salido a dar una explicación concreta.

Marcelo Morales vio muy aislado el partido de la U. Foto: Cristian Cona / Emisora Bullanguera.

Los dardos contra Azul Azul por Morales

Por lo mismo, fue el periodista Fernando Tapia, en el programa “Pauta de juego”, quien nuevamente golpea la mesa por esta situación y lo que se vivió en el Estadio Nacional con la U y Morales.

“El técnico dice no está congelado, pero qué iba a decir el técnico. Se imaginan sale ante los medios a decir lo congelé porque no quiere firmar contrato con Azul Azul, no lo iba a decir jamás. Ya tiene, lamentablemente, un antecedente. ¿Le van a creer? Yo no le creo. O me tendría que convencer”, comentó Tapia.

En ese sentido, apunta directamente a la figura del director deportivo, Manuel Mayo, a quien le dice que tiene que salir a explicar la situación del jugador ante la ola de rumores.

“El que tiene que hablar es el director deportivo, tenía que estar sentado al lado porque es evidente que venía esta pregunta. No endosar la responsabilidad al técnico, que le cae una crítica que no es futbolística o el representante del jugador”, enfatizó.

