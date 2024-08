El ex capitán de Universidad de Chile apunta a que falta un jugador más para que se junten varios históricos con la camiseta bullanguera.

Universidad de Chile hizo oficial el arribo de Charles Aránguiz como refuerzo en la ventana del mercado de pases, con la idea de potenciar el equipo para ir con todo a la pelea por el título.

El volante vivió su primer entrenamiento junto a sus compañeros en el Centro Deportivo Azul, donde tuvo uno de los grandes reencuentros de la jornada con su amigo Marcelo Díaz.

Una imagen que el equipo de comunicaciones de Azul Azul se encargó de hacer pública, con algunas fotografías de los dos emblemas chunchos compartiendo la práctica matutina.

Por lo mismo, no demoraron en aparecer los mensajes, donde uno particular fue el del ex capitán José Rojas, quien incluso hizo un llamado para que la U vaya por un tercer nombre histórico para la junta en el club: Eduardo Vargas.

El fin de semana José Rojas publicó esta fotografía con Charles Aránguiz.

Pepe Rojas pide sumar a Edu Vargas a la U

Fue en las plataformas digitales de Universidad de Chile donde se publicaron algunas fotografías de Charles Aránguiz, quien fue acompañado en todo momento por Marcelo Díaz.

“El reencuentro que todos queríamos ver”, escribieron para un set de imágenes con Aránguiz acompañado con el capitán de la U, donde apareció una gran respuesta de José Pepe Rojas.

“Que linda fotooooo, están hasta más jóvenes cauros jaajaja. Falta uno si y estamos…”, escribió el ex defensor, en una situación que no pasó colada para los hinchas azules.

Es más, apuntan a que el histórico capitán pide el regreso de Eduardo Vargas para cumplir con los seguidores azules, en algo que se podría dar en el próximo mercado de pases.

