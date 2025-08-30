Colo Colo y Universidad de Chile jugarán este domingo el Superclásico 198 del fútbol nacional, con los azules de regreso a La Ruca alba. Será el primer derbi en casa del Cacique tras romperse la oscura racha del Chuncho en Macul.

Invitado al programa El Almanaque de Florete, el ex arquero de la U, Colo Colo y la selección chilena, Óscar Wirth, considera que Universidad de Chile llega al duelo como total favorita ante el archirrival.

“Uno cuando apela al concepto futbolístico propiamente tal, la Universidad de Chile es el equipo mas creíble en este momento en el campeonato chileno, incluso más que Coquimbo, es más regular“, dijo Wirth.

Hoy con 69 años, el ex arquero expone que “quizás Coquimbo me pega una bofetada y me dice que es mejor. Pero futbolísticamente La Chile tiene más elementos para hacer algo diferente. Más plantel y más fútbol“.

Wirth pide justicia por la U ante Independiente

Por otro lado, el mundialista en España 1982 tuvo palabras por lo ocurrido a la U en Argentina contra Independiente, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Wirth espera que los azules clasifiquen a la siguiente ronda.

Óscar Wirth le pone fichas a la U para el Superclásico 198.

“Creo que el local tiene la obligación de cuidar y hacerse cargo del espectáculo. Si algo sucede, que no fue controlado, es responsabilidad del local, más allá de que la visita te cause un problema. Si yo me hago cargo como local, yo lo soluciono“, manifestó.

Wirth sentenció que “la principal responsabilidad fue de Independiente. De hecho, cuando jugaron acá no hubo ningún problema. Debería se eliminado Independiente y pasar la U. Además, futbolísticamente sería injusto porque la U en la cancha estaban sobre Independiente“.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

