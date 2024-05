La ayuda divina, la magia y hasta la brujería se han tomado el fútbol chileno, con fuertes acusaciones en Colo Colo, que ahora podrían llegar a Universidad de Chile de la mano de Latife Soto.

La tarotista y guía espiritual siempre ha estado relacionada con el fútbol y con trabajos que le piden algunos jugadores, cuando algunas cosas no están funcionando y necesitan un empujón.

La especialista estuvo en TNT Sports, en el programa “No es para tanto”, donde reveló algunas amistades que tiene en el deporte, donde uno de los más importantes es el capitán de la U, Marcelo Díaz.

Justo cuando el equipo bullanguero ha venido a la baja en el Campeonato Nacional, está latente la opción de que nuevamente puedan trabajar juntos, aunque todo depende de los azules.

Marcelo Díaz ya ha sido ayudado en Racing. Foto: Felipe Zanca /Photosport

Marcelo Díaz en Racing

Fue en el programa donde detalló cuando viajó a Argentina, para poder colaborar con Marcelo Díaz en sus títulos con Racing: “Algunos no usan cosas tan limpias, usan oscuridad, eso hace que al contrario le vaya mal. Fui mucho a ayudar a Racing, a Marcelo Díaz, fui varias veces. Quería que Racing saliera campeón y fue tres veces campeón. Somos muy amigos. En el camarín del otro equipo estaba lleno de velas negras cuando se iban. Ellos querían ganar, pero con mi ayuda empataban, no ganaban. Ellos en Argentina tienen sus brujos contratados”.

En ese sentido, también detalla trabajos en el mejor momento de Universidad de Chile, donde guio el camino de Marcelo Díaz para juntarlo con Jorge Sampaoli tanto en los azules como en la Roja.

“Trabajé mucho con Marcelo para que la U fuera campeón de la Sudamericana. También con Sampaoli. Le dije a Marcelo ‘ándate a La Serena, no te vayas a Huachipato’. Estando en La Serena le dije ‘volverás y un DT te tendrá de amuleto’, que era Sampaoli. A la selección no la pude seguir ayudando cuando sacaron a Marcelo y ahí tienen los resultados”, explicó.

La U perdió la ventaja que tenía en el torneo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Las ganas de ayudar a la U

Pese a la buena relación con Marcelo Díaz, Latife Soto revela que, por ahora, no han entrado en detalles con el actual plantel, aunque deja abierta la puerta de ser necesario.

“No, fíjate, que no he estado ayudando, hablamos todos los días, no sé si me va a pedir, pero yo no los he ayudado, no sé si me la va a pedir. Los he visto con harta capacidad que se reformularon muy bien”, explicó.

“A la U la tuve que salvar y se me armó un incendio en la sala. Cuando iban a descender, cuando metió los goles en los últimos minutos, ese día se me quemaron las velas, me agarró los muebles y pude apagar el incendio, era algo feo. Ahora están bien, creo que ellos pueden ser campeones. Ojo porque se le pude acercar otro equipo, que es universitario, y de verdad traten de no farreársela”, detalló.

El atacante de Coquimbo Unido también pone su fe. Foto: Andres Pina/Photosport

La ayuda a Coquimbo

No es el único equipo del que reveló una ayudita con sus poderes, donde recuerda cuando recibió un llamado de Coquimbo Unido para salvar su camarín que estaba cargado.

“Dejé todo limpio con Pato Graff en Coquimbo. Hay algo muy pesado y fuerte. La gente no sabe que los entrenadores y los futbolistas son cabaleros, tienen altares y ayuda divina, pero los argentinos son tremendos”, profundizó.

Si bien sirvió por un tiempo, detalla que ahora la siguen llamando, incluso con uno de sus delanteros, que tenía la pólvora mojada, pero que ahora ha dado sus frutos.

“Alguien dejó algo ahí, habían unos demonios, entonces el equipo iba hacia abajo. Hice una limpieza y expulsé eso pero no le aseguré que seguía él. Los de Coquimbo ahora me mandaron la camiseta de Johansen, estaba anulado, la trabajé y gol, gol. El viernes me llegó la de otro jugador y dio pase gol”, finalizó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.