Las brujerías llegan a la selección chilena: "A Gareca no le gustan las cosas oscuras"

Las brujerías o la magia han estado presente en los últimos días en el fútbol chileno, luego de la bomba que liberó la esposa de Erick Wiemberg por la situación en Colo Colo.

Pero con el correr de los días se han conocido otros casos paranormales que se mezclan con el fútbol, donde, por ejemplo, Latife Soto, quien es tarotista y guía espiritual, habló del futuro de la selección chilena.

Fue en TNT Sports, donde reveló que hace tiempo hizo trabajos para la selección chilena, pero sólo cuando estuvo su amigo Marcelo Díaz, donde apuntó que por eso no se ha regresado a un Mundial.

En ese sentido, asegura que hay que dar vuelta la página con el proceso del técnico Ricardo Gareca, de quien detalla que tiene buena energía, con buenas noticias para la Copa América 2024.

Ricardo Gareca aparta las energías negativas dentro de su plantel de la Roja. Foto: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

El futuro de la Roja en Copa América y el Mundial

Latife Soto, quien confirma que ha trabajado con varios equipos del fútbol chileno y con jugadores, apunta que la Roja tendrá un giro importante en Estados Unidos de la mano de Gareca, siendo bien optimista.

“Hemos llorado mucho con la selección, hay que dejar atrás ese llanto. Vamos a tener mejor presentación en Copa América, no digo que lleguemos hasta el final, pero sí mejor presentación. (Carta del emperador) El nuevo entrenador hará un cambio grande, no lo va a mandar nadie, él verá quién tiene capacidades para jugar y lo llamará, no va a negociar con nadie”, explicó al ver las cartas.

Dentro de sus sensaciones, también entrega detalles de la figura del nuevo entrenador, quien también es cabalero, y que le gusta dejar las malas energías fuera de su camarín.

“Perú antes era un chiste y cambió mentalidad de ellos, yo lo seguía. Me gusta el entrenador. Hará cambios desde la base. ¿Chile al Mundial? Salieron cartas buenas. Compromiso grande de Gareca para clasificar al Mundial, pero que hagan caso. Él es cabalero. Prohibió Marc Antony porque es santero, igual que J Lo, y no le gusta nada en relación a eso porque practican cosas oscuras”, finalizó.

El entrenador de la Roja también ha demostrado ser cabalero en el fútbol. Foto: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

