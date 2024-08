El Bulla va caminando hacia la estrella 19. Para eso, sin embargo, hay mucho camino por recorrer y escollos por superar. Es por eso que Gustavo Álvarez necesita mantener aceitada la máquina azul.

Con ese fin, el DT del Bulla ha intentado tener nombres de recambio en su equipo. Si antes quería desechar a Nicolás Guerra y Emanuel Ojeda, ahora, los quiere incluir entre las opciones.

Eso se vio claro en el duelo ante Cobreloa en el Estadio Nacional. El Romántico Viajero consiguió un importante triunfo por goleada ante los loínos y fue un partido especial para Nicolás Guerra.

Si el delantero chileno no había sido titular en la segunda rueda, ante el cuadro zorro no solamente ganó pulseadas, sino que también vivió una particular escena cuando le tocó recibir la jineta de capitán.

Lindo gesto

Ocurrió en el minuto 60′, cuando la Universidad de Chile ya ganaba por 3-0 y el partido parecía temprana y prácticamente cerrado. Entonces, Gustavo Álvarez decidió hacer un triple cambio que, valga la redundancia, vino a cambiar la cara del encuentro.

Se fueron Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Zaldivia. En su lugar entraron Emanuel Ojeda, Fabricio Formiliano y Lucas Assadi. Fue entonces que se generó un momento de compañerismo.

En orden consecutivo, si no está Marcelo Díaz, ni Matías Zaldivia, el tercer capitán debería ser Nicolás Guerra. Es por eso que Carepato se acercó a él, cuando iba saliendo, para entregarle la jineta.

Pero, para sorpresa de todos, Nico Guerra no se calzó la jineta, sino que trotó donde Marcelo Morales, el joven lateral que en algún momento se consideró cortado por Gustavo Álvarez, y le entregó la gracia de ser capitán.