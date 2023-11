Parece un hecho que, al término del Campeonato Nacional 2023, Mauricio Pellegrino dejará de ser el entrenador de Universidad de Chile, y no son pocos los que apuntan a que su sucesor está en nuestro país, y se trata de Francisco Meneghini, actual entrenador del Everton de Viña del Mar.

De hecho, el diario La Tercera asegura que “Paqui” es el favorito dentro de la directiva de Azul Azul, y afirman que “su nombre está en carpeta desde hace tiempo, además de que ya han tenido reuniones en el pasado y las pretensiones económicas se acercan a lo que busca” el club.

Sin embargo, tras la aparición de esta noticia, fue el propio Meneghini que, en conversación con Radio ADN, se encargó de pegar el portazo y poner punto final a sus chances de llegar a la U, donde además ratifica que su futuro en 2024 será en Everton.

“Hay tiempo que uno no puede negar y es importante ir avanzando en cosas. Si no pasa nada raro y todo va como queremos, seguiremos acá (en Viña del Mar)”, afirma el técnico argentino, quien agrega que actualmente “me siento muy bien como entrenador y me siento muy valorado en el club“.

¿Qué espera Meneghini para 2024?

Es más, el propio “Paqui” dejó en claro que su foco está en preparar la próxima campaña con los ruleteros, al mencionar que “hay que reestructurar de manera importante el plantel y eso representa un desafío mayor, más aún cuando tenemos que jugar un torneo internacional”.

“Este año crecí mucho y le hemos dado continuidad a un gran proyecto. Hoy estamos viendo los frutos de darle continuidad a un trabajo. Sería importante con una restructuración también”, sentencia Meneghini, que obligará a la U a buscar otras opciones para suplir a Pellegrino.

¿Cuáles son los próximos partidos de la U y Everton?

Ambos equipos verán acción, en la 29° y penúltima fecha del Torneo Nacional, este sábado 2 de diciembre. Por el lado de los azules, deberán ser “jueces” en la lucha por el título, cuando visite a Cobresal, en El Salvador, a partir de las 18:00 horas.

Por su parte, el elenco oro y cielo jugará su último partido como local de la temporada 2023, cuando a las 20:30 horas enfrente a O’Higgins, en el Estadio Sausalito, donde un triunfo le asegura definitivamente copa internacional, con la Sudamericana como mínimo.

