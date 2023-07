Mauricio Pellegrino no escondió su preocupación por la lentitud de Universidad de Chile en el mercado de pases de mitad de año. Finalmente la U sumó sólo a Vicente Fernández y el entrenador se queda con las ganas de potenciar más su plantel.

Como si fuera poco, la U viene de dos derrotas consecutivas frente a Unión Española y Palestino, justo cuando debía ganar para mantenerse en la punta de la tabla. Pero por ahora Pellegrino está a gusto más allá de las complicaciones.

“La profesión del entrenador es día a día porque vives de los resultados. Cuatro o cinco resultados te cambian la historia. No me proyecto mucho más allá. Si estoy acá es porque me siento cómodo y disfruto mucho de mi profesión”, dijo el DT consultado por su futuro.

Agregó que “estoy contento con el equipo que tengo, con cómo hemos ido mejorando, hemos sufrido muchas adversidades juntos. Estoy muy contento de estar en esta institución, tenemos una hinchada fabulosa que queremos representar de la mejor manera. Por algo estoy acá”.

Buenas noticias para enfrentar a Magallanes

Por otro lado el adiestrador se refirió al posible regreso de Federico Mateos: “ha entrenado bien desde principios de semana, de menos a más. La buena noticia es que está bien, ha hecho fútbol, hoy hizo velocidad. Mañana vamos a valorar su situación”.

Pellegrino sentencia que “los jugadores están todos bien, hemos recuperado a Federico; Salvo Renato Huerta y José Castro, el resto está bien. Los partidos tienen cierta dificultad y a veces no siempre los jugadores tienen el mismo rendimiento. Cada vez que tienes un mal partido, me fijo en cómo trabajan y su mentalidad para hacerlo en la dificultad”.

La U visita al colista Magallanes este domingo por la fecha 19 del Campeonato Nacional. El juego está pactado desde las 12:30 horas en La Calera, con Joaquín Larrivey gran amenaza para los azules.