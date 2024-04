Matías Zaldivia recibió una de las tres tarjetas amarillas que Piero Maza repartió para Universidad de Chile en su triunfo frente a Cobreloa. A poco del final, el defensa fue amonestado por simular un penal y llegó a su cuarta cartulina de la temporada, quedando al borde de la suspensión.

A los 71′, el defensa cayó después de ingresar al área y toda la U pidió penal. Zaldivia acusaba que Rivaldo Hernández lo había tocado por abajo y lo había hecho caer. Sin embargo, Maza creyó que la caída fue exagerada y le puso tarjeta amarilla por simulación.

Ahora, el zaguero defendió su reacción. En conversación con Daniel Arrieta, Verónica Bianchi y Toby Vega en Mediapunta, Zaldivia sostuvo que el toque lo hizo caer. “¿Viste el penal que me hicieron? No me sé tirar, no estoy acostumbrado. ¡No me tiro, me pega abajo!”, dijo.

Después se refirió al penal que sí le cobraron a la U, donde Diego González bajó a Cristián Palacios en el área. “El que se sabe tirar es Palacios”, bromeó Toby Vega. “¿Por qué a Palacios se lo cobraron si fue menos penal que el mío?”, respondió Zaldivia.

El zaguero dejó claro que sí sintió contacto. “Me pega, pero (Maza) me dice que yo magnifico la caída. Algo así me explicó. A mí lo que más me molestó fue la amarilla, porque te condiciona. Vi la jugada en la tele y no parece tanto como yo sentí en la cancha. Pero de que me toca, me toca”, defendió.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Universidad de Chile vuelve a la cancha este domingo 7 de abril para la fecha 7 del Campeonato Nacional. Los azules visitan a Unión Española a las 20:00 horas en el Santa Laura.

