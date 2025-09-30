El plantel de Universidad de Chile se encuentra en una semana de vacaciones, donde retornarán el lunes a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, para trabajar en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, algunos han aprovechado de viajar fuera del país y otros estar tiempo con sus familias para recargar energías para los últimos compromisos de la temporada con la U.

Uno de ellos es Marcelo Díaz, quien está en su comuna natal, y donde esta jornada fue recibido por el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, quien le abrió las puertas como hijo ilustre.

Fue en las redes sociales donde mostraron fotos y videos del encuentro, donde le desearon toda la suerte en una nueva semifinal de un torneo internacional, además que hablaron de futuros proyectos en la comuna.

La foto de Marcelo Díaz con el alcalde Felipe Muñoz. Foto: Instagram.

Marcelo Díaz fue recibido con los brazos abiertos en Padre Hurtado

Fue el edil de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, quien compartió en sus redes sociales la visita del capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, en la municipalidad.

“Hoy recibimos a uno de nuestros hijos ilustres, Marcelo Díaz, que andaba de trámites por el municipio y aprovechamos la ocasión para conversar sobre su anhelo de convertirse en un referente y garante de que más niños y niñas de nuestras canchas puedan cumplir el sueño de llegar al fútbol profesional”, detalló.

En ese sentido, le desearon toda la suerte del mundo en el desafío internacional que se le viene con la camiseta de la U, donde quieren volver a una nueva final continental: “¡De Padre Hurtado a la galería… y de la galería a la Sudamericana!”.

“Le deseamos todo el éxito en esta nueva Copa Sudamericana junto a Universidad de Chile. Más allá de los colores que cada uno lleva en lo futbolístico, hoy Marcelo representa a nuestro país y a nuestra querida comuna en una competencia internacional”, finalizó.

Revisa el momento de Marcelo Díaz en Padre Hurtado: