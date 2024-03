El Superclásico 195 del fútbol nacional entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega este domingo en el estadio Monumental, partido que tendrá una vez más como protagonista a Marcelo Díaz.

Carepato volvió al club de sus amores y quiere que su equipo rompa la mala racha ante los albos, porque no ganan en Macul desde el lejano 9 de septiembre de 2001.

En los albos también hubo un retorno, el de Arturo Vidal, y el 21 de los azules habló del choque que tendrán ambos volantes, y de paso aclaró que en el pasado no ha tenido ningún tipo de problemas.

La palabra de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz en su rol de capitán de la U habló este viernes en el Centro Deportivo Azul, y le restó importancia a la presencia del King, quien está en duda para el clásico por problemas musculares.

“No podría responderte en qué cambia para ellos, porque yo soy jugador de la U, a mí no me cambia nada si juega Vidal o no, esa es una pregunta que habría que hacérsela a ellos”, dijo de forma tajante el ex Racing Club.

Díaz, además, indicó que jamás ha tenido inconvenientes con Vidal, ya sea adentro o afuera de la cancha.

“Yo no he tenido ningún roce con él, ni afuera ni adentro, esos son solamente inventos de no sé quién”, cerró sobre Arturo Vidal.

¿Cuándo juegan el Superclásico Colo Colo vs Universidad de Chile?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental, válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

