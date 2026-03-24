Universidad de Chile vive momentos complejos, con un presente deportivo muy cuestionado. En este contexto, para Patricio Yáñez quien ha logrado cumplir es Eduardo Vargas.

El Romántico Viajero no pudo obtener buenos resultados con Francisco Meneghini y ahora es Fernando Gago quien intentará levantar la campaña del equipo. La actualidad no es fácil, ya que el plantel cuenta con muchas bajas que afectan el armado de una formación.

Pato Yáñez destaca a Edu Vargas

Universidad de Chile en el papel, hizo un buen mercado de pases. Contrató a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Marcelo Morales. Sin embargo, con el correr de los partidos el panorama no ha sido muy alentador.

Rivero y Lucero han sido afectados por lesiones, mientras Romero no tuvo continuidad con Paqui Meneghini. Morales llegó sin pretemporada, por lo que tuvo que trabajar el doble para poder ponerse a punto. Por ahora, todos reprueban. Todos, menos uno.

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Eduardo Vargas, quizás uno de los más cuestionados a su arribo, ha logrado ser importante en ataque y de hecho, es el goleador de Universidad de Chile en el 2026 con 3 goles. Ante los problemas de Rivero y Lucero, ha debido asumir la responsabilidad en delantera y no a desentonado. Patricio Yáñez lo elige como el mejor.

“Me gustó. El que venía para ser tercero, ha respondido. Con todos los inconvenientes que uno puede ver en otras zonas, en el área te marca diferencias. Te marca diferencias“, aseguró el ex delantero de Colo Colo en Radio Agricultura.

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Eduardo Vargas anotó ante La Serena. Imagen: Photosport

Turboman intentará demostrar que sigue vigente ahora con Fernando Gago al mando. Pintita debuta como entrenador azul este martes 24 de marzo a las 18:00 horas, frente a Unión La Calera en la Copa de la Liga en el Estadio Nacional.