La señora Mariana Sandoval le recordó a su hijo, Charles Aránguiz, que volver a Universidad de Chile es regresar a casa en todo sentido. Si no es ahora, espera que sea a fin de año.

Mamá de Charles Aránguiz y feroz arenga para volver a U de Chile: "Sería regresar a su casa no más"

Municipal Puente Alto espera el partido de su vida contra Universidad de Chile, por los octavos de final de la Zona Centro Norte, en la fase regional de la Copa Chile 2024. Y el duelo es más especial y azul considerando que en la directiva del club amateur está Mariana Sandoval, la mamá de Charles Aránguiz.

La señora Mariana habló este viernes con Deportes en Agricultura y se refirió al posible regreso de su retoño al Chuncho. Si bien deja claro que no es fácil, arenga al Príncipe a volver a la U, su casa, al menos de acá a fin de año.

“Es un tema que lo maneja él en particular. Como familia, a su casa no más regresaría, pero la verdad no manejo más información. Pero por supuesto que para todo el pueblo azul sería una alegría”, dijo sobre el anhelado regreso de su hijo a la U.

Agrega que “en Alemania lo querían mucho, la parte administrativas del club… En Inter de Porto Alegre igual. Charles se hace querer, es una persona de bajo perfil, humilde”.

Mamá de Aránguiz no pierde la ilusión por su hijo, la U y Puente Alto

Por último, aborda lo que hubiese sido un sueño: que Puente Alto enfrentara a la U con Charles Aránguiz entre las filas azules. La señora Mariana tampoco pierde la fe.

“Hubiera sido maravilloso, pero no hay que perder la idea de que suceda más adelante. No perder las esperezas. Algún día llegar a otro partido entre lo que se está trabajando con Puente Alto contra Universidad de Chile”, sentencia.

Charles Aránguiz aún tiene contrato con Internacional de Porto Alegre.

Mariana Sandoval, la mamá de Charles Aránguiz, le recuerda que Universidad de Chile es su casa y le abre las puertas. ¿Se dará su regreso ahora o a fin de año? Paciencia azules.

¿Cuándo juega Municipal Puente Alto contra Universidad de Chile?

Puente Alto, club de la Tercera A del fútbol nacional, recibirá a Universidad de Chile este lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es válido por los octavos de final de la fase regional de Copa Chile, en la Zona Centro Norte.