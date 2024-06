Un partido muy especial será el que se viva este lunes 17 de junio en el Estadio Nacional, donde Municipal Puente Alto hará las veces de local ante Universidad de Chile, en duelo por los octavos de final en la Zona Centro Norte de Copa Chile.

Más allá de la particularidad que tiene el que un equipo de la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol nacional se enfrente con un grande de nuestro país, hay una ligazón muy grande que une a ambas escuadras, y ese es Charles Mariano Aránguiz Sandoval.

Una influencia que reconocen los propios jugadores de Puente Alto. Es el caso de los volantes Ignacio López y Rodrigo Flores, que en diálogo con TNT Sports revelaron cuál es la cercanía que tiene el Principe con el equipo, donde su madre Mariana Sandoval es coordinadora.

“No es que hablemos siempre seguido con él, ni tampoco está al 100 por ciento, pero siempre está presente. Ve todos nuestros partidos, estuvo una semana entrenando con nosotros y ahí uno se da cuenta del nivel que tiene Charles”, reconoció el futbolista de Puente Alto.

La influencia de Aránguiz en Municipal Puente Alto

En la misma línea, Flores cuenta como anécdota que “una vez me tocó enfrentarlo en cancha, yo salía todo sudado y él estaba todo tranquilo, sabía manejar los tiempos. Y es emocionante jugar y ver que al lado está él”.

Por su parte, Nacho López recordó entre risas que “en una jugada donde me tocó enfrentar a Charles, nos topamos, chocó conmigo y me mandó a volar. Eso fue hace tiempo, no sé si ahora ocurrirá lo mismo”.

¿Cuándo se juega este partido por Copa Chile?

El encuentro entre Municipal Puente Alto y Universidad de Chile, por los octavos de final en la Zona Centro Norte del certamen, se disputará este lunes 17 de junio, a partir de las siete de la tarde en el Estadio Nacional.

