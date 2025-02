Lucas Di Yorio se saca la mochila de los 9 cachos de la U: “Lo único que puedo decir es…”

La U de Chile cierra, por ahora, su mercado de pases con la llegada de su nuevo centrodelantero. Lucas Di Yorio fue presentando este miércoles ante los medios de comunicación y sorprendió al abordar lo que es una mochila pesada.

El atacante se refirió a lo que han sido los fracasos de los otros 9 que han fichado en el Bulla y no lo han pasado nada de bien. Casos como Luciano Pons, Cristián Palacios y una larga lista conforman un pasado para el olvido a quienes tomaron el lugar que hoy le toca a él.

Lucas Di Yorio le hace el quite a la presión de ser el 9 de la U

Lucas Di Yorio habló este miércoles por primera vez como jugador de la U y no escondió su alegría por regresar a Chile. “No es que me espero encontrar con nada, estoy contento y feliz con lo que encontré, con el recibimiento del club, compañeros, cuerpo técnico. Ha sido todo muy cálido y lindo, estoy con muchas ganas de afrontar el desafío. Será un buen año para todos”.

Tras ello, el ex goleador de Athletico Paranaense abordó los fracasos de los otros 9 que han pasado por el CDA en los últimos años. “Entiendo que estén en descontento, no sé bien la situación, pero lo único que tengo para decir es que voy a dejar todo por defender estos colores y proyecto que está confiando en mí. Tengo muchas ganas de hacerlo y de comenzar“.

Lucas Di Yorio no piensa en los fracasos de los otros 9 de la U en los últimos años. Foto: Photosport.

Lucas Di Yorio también se refirió a las otras opciones que tuvo antes de firmar con la U. “Como dijo Manuel, hemos recibido varias ofertas, también del fútbol mexicano. La salida del club estaba complicada, entiendo que todos hicimos un gran trabajo para que se pueda dar que este hoy acá y estoy contento por eso. Fue un trabajo de todos para poder estar acá“.

Publicidad

Publicidad

En el Bulla, el delantero se reencontrará con Gustavo Álvarez, quien lo dirigió años atrás. “Con el transcurso de los años uno va mejorando, avanzando, pero la madurez no pasa por lo técnico u otras cosas, sino por entender más el fútbol, el rodaje, la cantidad de partidos. Cuando estuve con Gustavo era más chico, tenía pocos partidos en Primera y hoy me encuentro con otra cantidad“.

Consultado por su aporte a la U, el artillero fue claro. “Es un club grande, que siempre exige competir y ganar, pelear títulos. Para eso estamos, lo que uno tiene que hacer es trabajar, estar tranquilo y dejar todo en la cancha para cumplir los objetivos. Estamos preparados para hacerlo“.

ver también Pinilla apuesta fuerte por Di Yorio en la U de Chile con un sincero elogio: “Se parece a mí”

Además, Lucas Di Yorio avisó que está para jugar de inmediato. “Vengo hace dos días entrenando a la par del grupo, estoy a disposición y ojalá poder estar en la cancha el lunes”.

Publicidad

Publicidad

¿Le acomoda un doble 9 o prefiere estar solo? El atacante remarcó que “no tengo preferencia, me gusta de las dos formas. Soy un jugador que no está estático dentro del área, tengo movimiento y no tengo una preferencia. Me gusta jugar de las dos formas, por eso digo que me puedo adaptar a lo que pretende el técnico, me gusta hacerlo de las dos formas. No tendría problemas“.

Finalmente, dijo estar ilusionado con lo que pueda hacer en su retorno al país. “He pasado por varias ligas, creo que cada una es distinta, con sus características. No hay que comparar, sino que buscar la mejor manera para buscar mi mejor versión dentro de esta liga. Hay que entrenar de esa manera“.

Encuesta¿Cómo le irá a Lucas Di Yorio en la U? ¿Cómo le irá a Lucas Di Yorio en la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los números de Lucas Di Yorio esta temporada?

Lucas Di Yorio se transformó en refuerzo de la U luego de haber logrado disputar un total de 6 partidos oficiales en 2025. En ellos ha marcó 4 goles, no registró asistencias y alcanzó los 379 minutos dentro del campo de juego.

ver también Entra Lucas Di Yorio: los 10 sueldos más altos del fútbol chileno

¿Cuándo puede debutar Lucas Di Yorio en la U?

Lucas Di Yorio ya entrena con la U y prepara su debut en el próximo partido de Copa Chile. El Bulla regresará a la acción este lunes 10 de febrero desde las 19:00 horas cuando visite a Santiago Morning.