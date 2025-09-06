Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Ex futbolistas

Cristián Mora revela anécdotas: hilarante festejo del Pollo Arancibia y un inesperado piquero de Scooby Castañeda

El ex capitán de los azules recordó un curioso festejo del Pollo Arancibia y un improvisado piquero de Cristián Castañeda en la casa de un embajador.

Por Diego Jeria

Cristián Mora contó dos anécdotas de su carrera: un curioso festejo del Pollo Arancibia y una caída de Scooby Castañeda.
© ArchivoCristián Mora contó dos anécdotas de su carrera: un curioso festejo del Pollo Arancibia y una caída de Scooby Castañeda.

El ex mediocampista y defensa de Universidad de Chile, Cristián Mora, reveló dos anécdotas de su paso por los azules y la selección chilena. El otrora futbolista de 56 años conversó con RedGol y echó al agua a Eduardo Arancibia y Cristián Arancibia.

En un gol que hace el Pollo Arancibia en Concepción, en Collao. Llega corriendo hacia mí y me dice: Morita, Morita, Dios me bendició. ¡Me bendició! Olvídate lo que fue eso adentro de la cancha. Todos me miraban sin entender de qué me reía y les dije que después les explicaba”, dijo entre risas Mora.

Sobre la misma contó que “el Scooby se cayó a la piscina, en Ecuador, en Quito. Una piscina temperada que tenía el embajador Jorge Burgos, que nos recibió con la selección. Y Cristián no se dio cuenta que estaba la piscina temperada en el Living“.

Late de Florete: Cristián Mora con el pasado y presente de Universidad de Chile

ver también

Late de Florete: Cristián Mora con el pasado y presente de Universidad de Chile

¿En qué está Cristián Mora?

El Scooby tiene tallas para escribir un libro. Algunas se pueden contar y otras no. Eso me falta, escribir un libro“, complementó el multicampeón con Universidad de Chile y jugador de La Roja en las eliminatorias a Francia 98.

Cristián Mora hoy trabaja para la Municipalidad de Peñaflor.

Cristián Mora hoy trabaja para la Municipalidad de Peñaflor.

Respecto a su presente, Mora contó que “estoy trabajando en le Corporación de Deportes de Peñaflor. Estoy de profesor en los talleres de fútbol durante la semana. Es mi pasión. Muy contento donde estoy, en mi comuna, trapazando mis conocimientos a niños, adultos y mujeres“.

Publicidad

Por último, Mora sentenció revelando que en su carrera profesional “me quedó la espinita de no jugar en el extranjero… con Miguel Ángel Russo, que fue como mi papá en el fútbol. Me hizo llegar a la selección por la campaña que hicimos. Pero fue cumplir un sueño estar en la selección chilena”.

¡Jaque mate! La U contesta odiosa carta de Independiente y lo manda literalmente a llorar a la FIFA, dirección incluida

ver también

¡Jaque mate! La U contesta odiosa carta de Independiente y lo manda literalmente a llorar a la FIFA, dirección incluida

Mora jugó en la U y Santiago Morning. Como DT dirigió a Unión Temuco, Deportes Iberia y Provincial Talagante. Con los azules fue campeón cuatro veces de Primera División (1994, 1995, 1999 y 2000), además de la Copa Chile 1998 y 2000.

Lee también
Ex DT de La Roja ácido tras papelón en Brasil: "Fue un..."
Selección Chilena

Ex DT de La Roja ácido tras papelón en Brasil: "Fue un..."

Histórico de Colo Colo indignado por polémicos lienzos a la U
Colo Colo

Histórico de Colo Colo indignado por polémicos lienzos a la U

Multicampeón albo muy decepcionado por el nuevo DT de Colo Colo
Colo Colo

Multicampeón albo muy decepcionado por el nuevo DT de Colo Colo

El cariñoso reencuentro de Fernando Ortiz con ídolo de Colo Colo
Colo Colo

El cariñoso reencuentro de Fernando Ortiz con ídolo de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo