El ex mediocampista y defensa de Universidad de Chile, Cristián Mora, reveló dos anécdotas de su paso por los azules y la selección chilena. El otrora futbolista de 56 años conversó con RedGol y echó al agua a Eduardo Arancibia y Cristián Arancibia.

“En un gol que hace el Pollo Arancibia en Concepción, en Collao. Llega corriendo hacia mí y me dice: Morita, Morita, Dios me bendició. ¡Me bendició! Olvídate lo que fue eso adentro de la cancha. Todos me miraban sin entender de qué me reía y les dije que después les explicaba”, dijo entre risas Mora.

Sobre la misma contó que “el Scooby se cayó a la piscina, en Ecuador, en Quito. Una piscina temperada que tenía el embajador Jorge Burgos, que nos recibió con la selección. Y Cristián no se dio cuenta que estaba la piscina temperada en el Living“.

¿En qué está Cristián Mora?

“El Scooby tiene tallas para escribir un libro. Algunas se pueden contar y otras no. Eso me falta, escribir un libro“, complementó el multicampeón con Universidad de Chile y jugador de La Roja en las eliminatorias a Francia 98.

Cristián Mora hoy trabaja para la Municipalidad de Peñaflor.

Respecto a su presente, Mora contó que “estoy trabajando en le Corporación de Deportes de Peñaflor. Estoy de profesor en los talleres de fútbol durante la semana. Es mi pasión. Muy contento donde estoy, en mi comuna, trapazando mis conocimientos a niños, adultos y mujeres“.

Por último, Mora sentenció revelando que en su carrera profesional “me quedó la espinita de no jugar en el extranjero… con Miguel Ángel Russo, que fue como mi papá en el fútbol. Me hizo llegar a la selección por la campaña que hicimos. Pero fue cumplir un sueño estar en la selección chilena”.

Mora jugó en la U y Santiago Morning. Como DT dirigió a Unión Temuco, Deportes Iberia y Provincial Talagante. Con los azules fue campeón cuatro veces de Primera División (1994, 1995, 1999 y 2000), además de la Copa Chile 1998 y 2000.