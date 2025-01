Universidad de Chile debutó oficialmente en la temporada 2025 con el pie derecho: fue goleada por 1-6 contra Deportes Recoleta por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. Lamentablemente el panorama sigue siendo oscuro para Lucas Assadi.

El formado en la U y gran promesa de los azules sigue estancando. Assadi no logra despegar pese a que asomaba como crack es su irrupción junto a Darío Osorio en el Chuncho y hoy por hoy sólo es dudas.

Contra Recoleta Assadi entró en la convocatoria del entrenador Gustavo Álvarez, sin embargo vio todo el partido desde el banco. En la U ingresó Nicolás Fernández, Javier Altamirano, Fabricio Formiliano, Gonzalo Montes y Antonio Díaz en el segundo tiempo, pero Lucas se quedó con el buzo puesto.

Esta situación mantiene a Assadi relegado, sin poder ganarse un lugar en el once titular de la U y muchas veces quedando fuera de los elegidos para el cambio, tal como sucedió varias veces el año pasado.

“A Assadi le falta mostrar en los partidos lo que entrena”

Con 21 años recién cumplidos, las alertas se encienden y la preocupación por Assadi aumenta. En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez se refirió al presente y futuro del puentealtino en Universidad de Chile.

Lucas Assadi vio toda la goleada de la U contra Deportes Recoleta desde el banco.

“Si la oferta que llegó por Assadi fue, deberían haberla aceptado. Yo insisto, no es que crea que el chico no tenga condiciones, por el contrario. Pero tiene que irse a otro medio, porque en la U ya no va a pasar nada”, dijo el ex delantero.

“Prestarlo a otro equipo del fútbol chileno me parece que no es garantía de mejora. Y luego irse afuera, como en algún momento se dijo donde está su amigo que ha crecido mucho, el chico Osorio, podría ser una alternativa”, agregó el hoy comentarista.

Pato Yáñez sentencia que “las cualidades y condiciones de Assadi te las cuenta la gente que ve los entrenamientos a diario de la U. Rivarola me contó que es salvaje en los trabajos, pero le falta ese saltito el día del partido, jugar frente al estadio”.

