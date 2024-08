La oferta por Luca Assadi que divide a la directiva de U de Chile: "No va a llegar otra mejor"

Universidad de Chile tiene una piedra en el zapato que hace dividir a la dirigencia de Azul Azul, por una importante oferta que tienen por uno de sus jugadores para partir al extranjero.

Se trata del volante Lucas Assadi, quien tiene un gran interés desde el Lokomotiv Moscú, que juega en la Premier League de Rusia, quienes han seguido el avance del jugador formado en la U.

Una situación que ha sido conversada en la interna de la concesionaria Azul Azul y que divides opiniones por los montos: 3.5 millones de euros por el 70% de la carta del jugador.

Fue el periodista Cristián Caamaño quien contó en detalles lo que pasa con la última oferta por Assadi, donde hay miembros del directorio empujando para sentarse a conversar.

La U se divide por la oferta de Lucas Assadi

Caamaño analizó en Deportes en Agricultura la situación de Lucas Assadi, donde reveló que es la tercera oferta que llega en la temporada por el volante formado en el club.

“Cuando la U iba a jugar la última fecha (Everton) llegó la primera oferta por Assadi por un millón y medio de dólares, con un Assadi que no era utilizado, pero hace un gol en Viña y la U y sus dirigentes dijeron un millón y medio no”, explicó.

“Después termina llegando otra oferta por 2.5 y la U dice que no, que era insuficiente. Llega otra por 3.5, donde el jugador dice que es buena oportunidad en el extranjero y la U no quiere porque no tiene cómo reemplazarlo a esta altura”, detalló.

Pese a esto, el periodista asegura que esto genera divisiones en el directorio, porque algunos encuentran que no tendrán un mejor ofrecimiento dentro del corto plazo desde el extranjero, por lo que es una gran posibilidad.

“Algunos dicen no va a llega una mejor oferta por Assadi, porque el presente es bajo por minutos y poco protagonismo. Un bloque dice que esta plata no la veremos más por Assadi. Imagina que por Damián Pizarro fue casi lo mismo. Assadi, con un gol por temporada, es un negocio que en la U quieren tomar”, profundizó.

