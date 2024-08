Claudio Borghi entregó una reflexión interesante en torno a la situación de Lucas Assadi, quien generó mucho interés desde Rusia. De hecho, llegó una oferta del Lokomotiv Moscú para contar con el talentoso volante ofensivo surgido en las inferiores de Universidad de Chile.

Todo ese panorama causó extrañeza en el Bichi. Aunque la hizo saber con algo de ironía. Comparó el escenario que vive Assadi con el que experimentó Darío Osorio antes de fichar por el Midtjylland de Dinamarca. “¿Qué verán afuera que nosotros no vemos?”, fue la pregunta de Borghi en el panel de Todos Somos Técnicos.

“Porque vienen, se llevan a Osorio. Sí. Se lo llevan así como si nada. Y dicen Osorio que se vaya…ya hay clubes grandes que lo quieren. ¿Qué verán en Rusia que nosotros no vemos? La oferta es interesante”, aseguró el otrora enganche, quien fuera campeón mundial con Argentina en México 1986. Razón tiene el Bichi: son 3,8 millones de euros por el 70 por ciento del pase.

Lucas Assadi en el Superclásico 196. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Los argumentos del Bichi son elocuentes. Tienen que ver con la poca continuidad de Assadi en el equipo dirigido por Gustavo Álvarez. “Cuando no juegas todo fútbol es bueno. Rusia está pasando un momento donde no tiene competencia internacional. Yo si soy el pibe, me voy”, aseguró el comentarista de TNT Sports Chile.

La opinión de Borghi encontró un contrapunto en Johnny Herrera, quien también estuvo de panelista. “Si el gerente técnico tiene buen ojo o no, dependerá de eso. Si piensa que Lucas Assadi no está jugando, está relegado, jugó cinco minutos en el partido más importante del semestre, mejor hagamos caja. Y si es que le preguntas al técnico, tal vez diga ‘quizá no es un jugador para mí’. Los que tenemos bistocos en los ojos somos nosotros”, aseguró el Samurai.

Claudio Borghi sabe que la oportunidad que tiene Lucas Assadi en Rusia es buena. Allí hay una legión de chilenos que podrían ayudarlo a facilitar la adaptación. El Bichi fue tetracampeón con Colo Colo y sabe perfectamente de qué va el panorama de un equipo grande.

Sobre todo en la búsqueda de ingresos por una transferencia. Le pasó en el Cacique con Matías Fernández, quien fue fichado por el Villarreal de España. O con Arturo Vidal, a quien lo vino a buscar el Bayer Leverkusen de Alemania cuando el Bichi Borghi dirigía a los albos.

Lucas Assadi celebra el golazo que le anotó a Everton. (Andres Pina/Photosport).

“Hay que tener en cuenta una cosa, Johnny. Cuando eres entrenador tienes que decir ‘el jugador me sirve, pero esa oferta no la puedes rechazar y conmigo no va a jugar’. En algún momento hay que sincerarse. Quieren a Matías Fernández, véndelo. Quieren a Vidal. No, véndelo. ¿Cuántas lucas había en juego?”, sentenció Borghi. Sabían que eras montos imposibles de rechazar para el fútbol chileno. Algo muy similar a lo que ocurre en el caso de Assadi.

