Universidad de Chile vivió un amargo empate ante Deportes La Serena por la Liga de Primera, resultado que viene a ratificar una tendencia que preocupa a los supersticiosos.

El Romántico Viajero igualó 1-1 ante los Papayeros y de esta forma, parece ya no tener oportunidades de hacerle ni cosquillas a Coquimbo Unido en la lucha por el título. Por si fuera poco, ponen en peligro su clasificación directa a la Copa Libertadores del 2026.

La preocupante tendencia de U. de Chile

Muchas críticas ha generado que Gustavo Álvarez haya decidido poner a jugadores suplentes ante Deportes La Serena, más considerando que ahora tendrán un largo receso por el Mundial Sub 20. Lo cierto, es que hay otro tema que ya causa preocupación en los hinchas.

El fútbol es para muchos una verdadera religión, con sus propias creencias y supersticiones. Las mufas se convierten en un pecado que persigue como castigo a los no creyentes y es lo que está viviendo Universidad de Chile con una llamativa situación.

Durante todo el 2025, la U ha sido incapaz de ganar con su camiseta alternativa. No lo ha podido realizar jugando de rojo y ahora tampoco lo logra jugando de amarillo flúor. Ya suman siete partidos sin poder celebrar cuando dejan el azul de lado.

Lo más preocupante para quienes creen en este tipo de mufas, es que la llave con Lanús por la Copa Sudamericana tendrán que definirla jugando con camiseta alternativa en la semifinal de vuelta. Como el equipo argentino juega de granate, no podrán usar la azul, tal como les pasó ante La Serena.

De rojo tampoco puede celebrar U. de Chile. Imagen: Photosport

Si bien esta mala racha esconde cosas futbolísticas, como el negativo rendimiento de U. de Chile jugando como visitante, a las mufas siempre hay que tenerles respeto. El Romántico Viajero está obligado a romperla para poder cerrar de buena manera la temporada 2025.