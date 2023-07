La derrota de Universidad de Chile por 3-0 ante Unión Española por el Campeonato Nacional, vuelve a revelar el corto plantel que tienen para trabajar el técnico Mauricio Pellegrino.

Por lo mismo, nuevamente se enciende la polémica por la decisión de Azul Azul en no reforzar el equipo, por la falta de presupuesto, algo que, nuevamente, se ganó la molestia del entrenador argentino.

Molestia

Una vez consumada la derrota en Santa Laura, el técnico de los azules se dirigió a la sala de conferencia de prensa, donde, como ya es una costumbre, se le preguntó por el tema del mercado de pases, lo que ya comienza a molestar a Pellegrino.

“Es una situación bastante trillada, ya hablé al respecto”, comenzó diciendo, dejaron en claro que es un tema que no es grato para su cuerpo técnico ni en la interna bullanguera.

Si bien hace algunos días el propio director técnico confesó que desde la dirigencia le dijeron que de no vender a Darío Osorio no se podrían reforzar, el tema no dejó calmadas las aguas en la interna.

“La situación del club es que no podemos fichar jugadores por el presupuesto, esa es la realidad. Hay que adaptarse a la situación, trabajar con el plantel que hay para mirar para adelante”, enfatizó el entrenador.

Por lo mismo, no quiere seguir dándole vuelta a algo que, al parecer, ya está cerrado en Universidad de Chile.

“Tenemos muchas cosas para seguir mostrando y es una pregunta para hacerla a los dueños, a Manuel, que saben más en ese aspecto”, dejó abierta la interrogante.