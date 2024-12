Universidad de Chile sigue teniendo como primera opción en el mercado de fichajes a Octavio Rivero, de manera que se pueda transformar en el gran goleador del equipo de Gustavo Álvarez.

Si bien la negociación se ha dilatado más de la cuenta, teniendo en cuenta los problemas dirigenciales en Azul Azul, la mira sigue puesta en el delantero uruguayo.

Con contrato activo en Barcelona, la entrevista que dio el ex Colo Colo marca el camino para el atacante, donde los ecuatorianos dan esperanzas para una salida del atacante.

“Mi representante me comentó de la posibilidad de la U de Chile. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar”, destacó en Sport 890.

El ex Colo Colo quiere venir a U de Chile como refuerzo.

Barcelona busca un respiro con Octavio Rivero

Estas declaraciones sonaron fuerte en Ecuador, donde en Barcelona manejan como una realidad una posible salida de Octavio Rivero, quien tiene contrato por toda la próxima temporada.

Por lo mismo, lo comienzan a ver como una posible salida y un respiro en lo económico, donde esperan que Universidad de Chile pueda cumplir con las pretensiones.

“Para Barcelona, la salida de Rivero podría representar un respiro económico en un momento complicado para el club en términos financieros”, explican en el sitio Ecuagol.

“El equipo estaría dispuesto a escuchar ofertas que se ajusten a sus pretensiones, lo que acerca al delantero a un posible regreso al fútbol chileno para la temporada 2025”, finalizan.