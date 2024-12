El delantero uruguayo habló de sus opciones de arribar a la U, además que no ve polémica por su pasado en Colo Colo.

Octavio Rivero se ilusiona como refuerzo de U de Chile: "Es un orgullo que me vengan a buscar"

Universidad de Chile sigue con la mira puesta en el mercado de fichajes para poder contratar un nuevo goleador para sus filas, donde hay un gran candidato a ocupar el vacío.

Luego de la salida de Cristián Palacios, además de las dudas con Luciano Pons, la U necesita otro atacante que le pueda asegurar una buena cuota de gol, donde los ojos están puestos en Octavio Rivero.

El uruguayo ex Colo Colo, y actualmente con contrato en Barcelona de Ecuador, es la primera opción que tiene Azul Azul, aunque las negociaciones han avanzado a un paso muy lento.

Pese a esto, el delantero conversó con un medio de su país, donde confirmó los acercamientos de la U, donde confirma que es una opción que le gustaría tomar, pero deja en claro que tiene contrato activo en Guayaquil.

U de Chile no baja los brazos por Octavio Rivero.

Octavio Rivero hace un guiño a U de Chile

Fue en Sport 890 de Uruguay donde el delantero Octavio Rivero habló por primera vez de la opción con Universidad de Chile, donde deja clara su postura en la negociación.

“Tengo un año y medio más de contrato con Barcelona. Mi representante me comentó de la posibilidad de la U de Chile. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar”, comentó Rivero.

El atacante se refirió a la opción de pasar a un equipo del archirrival, luego de sus años en Colo Colo, donde asegura que eso es sólo para demostrar el buen trabajo que ha realizado.

“Haber jugado en Nacional y que me haya venido a buscar Peñarol, jugar en Colo-Colo y que ahora venga la U de Chile, significa que las cosas las estoy haciendo bien. Me llena de orgullo. Que se de lo que tenga que darse”, detalló.