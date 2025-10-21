Universidad de Chile definió su formación para enfrentar a Lanús en la jornada del jueves, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Nacional.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez ratificó el ingreso desde el primer minuto de Israel Poblete en la zona de los volantes, además de Nicolás Guerra en delantera.

Uno de los grandes damnificados es el capitán Marcelo Díaz, quien deberá esperar un lugar desde la banca de suplentes, algo que ha sido la tónica en este torneo internacional.

En los seis partidos que ha disputado la U en la Copa Sudamericana, el Chelo fue titular en sólo dos oportunidades, donde ante Independiente en Argentina no ingresó hasta que se canceló el partido, además en la revancha contra Alianza estaba lesionado.

Marcelo Díaz fue titular contra Palestino en el último partido de la U. Foto: Pepe Alvuar/Photosport

Los números del Chelo Díaz en la Copa Sudamericana con la U

Marcelo Díaz nuevamente será parte del banco de suplentes en Universidad de Chile para el partido contra Lanús, donde Gustavo Álvarez decidió incluir a Israel Poblete en esa zona de la cancha.

En ese sentido, de los seis encuentros que la U ha disputado en el torneo internacional, ha visto acción en cuatro de ellos, donde sólo ante Guaraní en Paraguay completó los 90 minutos.

En el desglose, en la ida ante Guaraní en Santiago jugó 22 minutos, contra Independiente en el Estadio Nacional fueron 19 minutos, mientras contra Alianza Lima en Perú estuvo 45 minutos hasta que se lesionó de un desgarro.

Si bien estuvo 61 minutos en el último duelo ante Palestino por la Liga de Primera 2025, el capitán de los azules ha vivido en un limbo esta temporada, donde nuevamente deberá esperar su oportunidad.

