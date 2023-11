Universidad de Chile espera el Clásico Universitario contra la Católica con el antecedente de la derrota contra Everton. El Campeonato Nacional se reanuda tras el parón por los Juegos Panamericanos, pero antes los azules pusieron al día el duelo pendiente contra los ruleteros y sumaron otra caída más del proceso Mauricio Pellegrino.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello tuvo críticas al entrenador del Chuncho, pero aclaró que dentro de sus errores, Mauricio Pellegrino tiene la carga de una mala gestión de Azul Azul. El periodista en un porcentaje defiende al DT de la U y dispara contra la concesionaria.

“Lo de la U es estructural. Acá mientras no haya transparencia desde arriba hacia abajo, la U no va a salir del pozo. La falta de transparencia y opacidad se traspasa al equipo. Mira Nery Domínguez cómo se hace echar. La primera chuleta era al límite, y en la segunda amarilla sabía que venía”, dijo Guarello.

Agrega: “¿hay que echar a Pellegrino? Ya no a esta altura. Y quiero decir una cosa en favor de Pellegrino: a mí la sensación que me da es que está más solo que Allende el 11 de septiembre del 73 en el segundo piso de La Moneda. Está solo”.

“Para arriba Clark no es un interlocutor en materia deportiva y tampoco él proyecta la imagen de ser un dirigente, el tipo que maneja a la U. Está muy cuestionado. Y Pellegrino no come vidrio, si estuvo al máximo nivel mundial de clubes y sabe reconocer un presidente real de otro que no lo es”, complementó.

Guarello concluye que “en un momento crítico del campeonato le vendieron a uno de sus jugadores, que no era titular, pero que le iba a ayuda. Y antes no le trajeron a nadie, salvo un jugador lesionado. Tiene muchas culpas Pellegrino, es un tipo dogmático, hay decisiones futbolísticas que uno puede cuestionarle y hay jugadores a los que debería haberles sacado rendimiento y no les sacó. Tiene muchos pecados que justificarían para no renovarle contrato, pero pucha que ha aportado poco Azul Azul. Le trajeron a Vicente Fernández lesionado y se va Darío Osorio”.

Caamaño: el gol bien anulado, pero da lo mismo

Por otro lado, Cristián Caamaño no dudó en asegurar que el gol anulado a Universidad de Chile, que hubiese significado el 2-2 en los descuentos, estuvo bien anulado. Aunque a su juicio no importa nada.

“Está bien anulado el gol porque Palacios está fuera de juego y él al intervenir con el arquero en su posición, obliga al portero a una situación que es incómoda para despejar el balón. Si no estaba Palacios, él la embolsa. Pero lo toca, lo roza. Interviene”, manifestó.

Caamaño sentencia: “¿si no lo anulaban la U salvaba algo? No, a estas alturas la U da lo mismo. La campaña de la U, de 75 puntos ha sacado 34. Olvídense si clasifica o no a la Copa Sudamericana”.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario entre la UC y la U?

Universidad de Chile visita a Universidad Católica este sábado 11 de noviembre desde las 15.00 horas en el estadio Santa Laura. Será un nuevo Clásico Universitario por la fecha 27 del Campeonato Nacional.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pellgrino en Universidad de Chile?

Tras arribar a principios de año, el DT Mauricio Pellegrino tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023. A estas alturas es un secreto a voces que el DT no continuará para el 2024.