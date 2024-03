Ignacio Tapia tras triunfo Superclásico: "Si me quedé en la U es para no ser estorbo"

El Superclásico del fútbol chileno le sabe bien a Ignacio Tapia. En el último duelo ante Colo Colo como local, anotó el gol del empate por 1-1, y el domingo, estuvo en cancha para romper con “la maldición del Monumental” tras 23 años.

El ex jugador de Huachipato, discutido durante toda su estancia en el club, ingresó en el minuto 62 por Emmanuel Ojeda, y reforzó una línea defensiva que resistió en el tramo final del lance los embates del Cacique.

Luego de la victoria por la mínima, Tapia realizó un emotivo desahogo sobre su actual paso en la U, donde afirma que “uno siempre tiene que estar para aportar“, y lanzó una potente frase para explicar su decisión de permanecer en el equipo.

“Si me quedé en la U fue para aportar mi grano de arena, no para ser un estorbo. Así estoy feliz de haber cooperado en el triunfo ante el archirrival”, reconoció el central, quien pese a tener ofertas para salir, está en los planes del técnico Gustavo Álvarez.

“No me arrepiento de haberme quedado en la U, creo que fue la decisión correcta, estoy en el lugar que me gusta y siempre he querido estar”, sentenció un Ignacio Tapia sonriente tras su aporte en el Superclásico.

¿Cómo ha sido la temporada 2024 de Ignacio Tapia?

A pesar de que este año comienza de atrás en el esquema de la U, tras el arribo de Franco Calderón para ser dupla central con Matías Zaldivia, cada vez que Álvarez necesitó cerrar los cotejos, recurrió al ex acerero para reforzar la última línea.

Si bien no vio acción en el triunfo con Audax Italiano, en los siguientes dos duelos, Ignacio Tapiavio acción durante 72 minutos en cancha. Cabe recordar que tiene contrato con los azules hasta diciembre de 2025.

