Universidad de Chile ha tenido un año bastante positivo por el rendimiento del equipo. Gustavo Álvarez ha sabido encajar las piezas en los azules y varios jugadores han brillado.

A pesar de que en la Supercopa las luces se quedaron con Lucas Assadi y Nicolás Guerra, quienes además fueron autores de dos goles, para el ídolo azul Diego Rivarola hay otro jugador que es figura: Javier Altamirano.

“Me está gustando mucho el momento de Altamirano, más allá de que Assadi viene de muchos partidos buenos. Pero ojo, que Altamirano también, viene subiendo mucho”, señaló en ESPN.

El mérito de Altamirano de brillar en la Universidad de Chile

Piensa Rivarola que haber regresado a Chile, tras un breve paso por Estudiantes de La Plata, lo ha hecho estar en una posición en la que se pueden observar mejor sus condiciones.

Altamirano brilló contra Colo Colo

“Cuando estaba en Argentina se notaba que era buen jugador, pero viéndolo en la U con este peak, uno le presta más atención”, agregó. “Está llegando a su prime tal vez, es un buen momento”, añade.

Gokú cierra indicando que “me parece un jugador muy interesante, muy inteligente para jugar, que tiene una buena dinámica. Es bastante completo y me gusta mucho”.

Quien complementó la idea de Rivarola fue Marcelo Barticciotto, quien también piensa que se trata de un futbolista que ha sido fundamental en el andamiaje de la U. de Chile.

De hecho, señala que Álvarez debe entender cuál es su mejor posición. “Se siente mejor libre, jugando delante de los volantes centrales, no al lado de Aránguiz como en el partido en el Monumental”, estableció.

