El Chorri fue el héroe y le dio un triunfo clave al Romántico Viajero ante Coquimbo Unido. La familia azul valoró su actuación y remarcó que no puede salir del once titular.

Universidad de Chile se mantiene firme como el líder exclusivo del Campeonato Nacional tras un triunfazo ante Coquimbo Unido. En su visita al Pirata, el Romántico Viajero se impuso por la cuenta mínima gracias, una vez más, a la aparición de Cristián Palacios.

El Chorri había presentado problemas físicos tras el duelo con Unión Española y esta tarde comenzó en el banquillo. Sin embargo y en un partido muy complicado, aprovechó una de las más claras que tuvo para llevarse tres puntos de oro. Una actuación que deja en llamas a los históricos.

La familia azul pide a la U a Cristián Palacios como titular siempre

El triunfo de la U ante Coquimbo Unido dejó más que ilusionados a los históricos. En conversación con RedGol, remarcaron la importancia de sumar de a tres y pidieron a Gustavo Álvarez no sacar más de la titularidad a Cristián Palacios.

Cristián Castañeda señaló que esta tarde se ganó un “partido difícil, parejo, pero bueno el triunfo. Eso es lo que resalta más porque no se jugó tan bien como se venía haciendo, pero se estuvo a la altura de las circunstancias”.

Cristián Palacios entró desde el banquillo y le dio el triunfo a la U. Foto: Photosport.

“Hay que ganar los partidos apretados, cuando no juegas bien hay que poner otras cosas. La U venía jugando bien, pero ahora no fue tanto así. Puso lo que había que poner, mérito del técnico que mandó a todos los atacantes, mostró las ganas que tenía de llevar un partido que era muy complicado. Hoy se ganó y eso obliga a los perseguidores a ganar”, añadió.

Marcos González no se quedó atrás y aseguró que supieron enfrentar el partido sin sus ausentes. “Tienes tres bajas titulares que han sido bastante regulares en el once y no las tenías. Tuviste que superar un rival difícil, de visita, en un horario que no es cómodo jugar y con el calor que te pega. Fueron varias cosas que hubo que superar”.

Tras ello, Lobo del Aire le dedicó palabras a Cristián Palacios, al que calificó como todo un artillero. “Tuvo una o dos, goleador, aparece justo en el momento adecuado. Bien por él y por la U en general”.

“Eso es lo bueno de la U, al ganar la presión pasa a los que juegan después. Colo Colo tiene que ganar en Calama y después el pendiente. Queda esa sensación de que la U va sólida y no se cae”, complementó.

Otro que se sumó al análisis es Roberto Reynero, quien destacó la actitud del plantel. “Ellos tienen que estar mentalizados en que todos los partidos van a ser así de apretados, quieren complicar a la U, todos le quieren ganar”.

Pero el ex defensor también destacó lo hecho por el Chorri Palacios. “Le tocó entrar, tuvo la oportunidad y embocó. La U tiene que enfocarse en que todos los partidos van a ser finales”.

¿Podrá la U ser campeona al final de la temporada? ¿Podrá la U ser campeona al final de la temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

En esa misma línea, le pidió a Gustavo Álvarez no sacarlo más del equipo titular. “No puede quedar afuera, tuvo una y la metió adentro. Si en todo un partido tiene cuatro o cinco, meterá dos. Debe estar desde el primer minuto”.

“Es difícil Coquimbo, su cancha. La U también entra con esa presión de que tiene que ganar porque sabemos que Colo Colo queda a un punto si gana el partido pendiente. Mañana es difícil, Cobreloa es difícil en su reducto y le hace buenos partidos”, agregó.

Finalmente está Óscar Wirth, quien más que el Chorri, valoró lo hecho por Gabriel Castellón. “A pesar del resultado favorable, la U tampoco tuvo tantas posibilidades. De hecho, en el primer tiempo fueron más las de Coquimbo. Bajo esa premisa, Castellón pasa a ser la persona más importante”.

“Es una persona que tiene un cierto nivel futbolístico, ha ido a la par del equipo en este momento y por algo está. Y la U hizo más cosas para intentar ganar, porque Coquimbo era dueño de casa y uno espera más desbordes, más fútbol dentro de la cancha para crear posibilidades. Fue muy poco lo que hizo como para lograr un empate o un triunfo”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Cristián Palacios esta temporada?

Tras su actuación ante Coquimbo Unido, Cristián Palacios llega a los 22 partidos oficiales en total con la U esta temporada. En ellos ha marcado 12 goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 1.535 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Universidad de Chile ahora se enfoca en lo que será la Final Regional de la Copa Chile 2024. El Romántico Viajero enfrentará a Palestino en la ida este jueves 5 de septiembre desde las 15:00 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.