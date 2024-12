Universidad de Chile está haciendo todo lo posible para tener listo su plantel antes de la pretemporada y en las últimas horas hubo importantes novedades. Luego de varios rumores, se confirmaron los primeros refuerzos del Bulla para el 2025, con nombres que han generado un enorme revuelo.

Julián Alfaro y Nicolás Fernández tienen todo listo para ser presentados como incorporaciones del Bulla de cara a la campaña que viene. Con uno desde la B y otro de un club que casi descienden, el debate entre los hinchas e históricos se abrió.

Y son las glorias azules las que están furiosas luego de conocerse la noticia. En conversación con RedGol, dos ex jugadores del Romántico Viajero no tuvieron piedad con quienes tomaron la decisión, asegurando que ninguno de ellos está para el desafío que tienen en 2025.

Históricos de la U destrozan a los primeros refuerzos

Julián Alfaro y Nicolás Fernández tienen todo listo para ser los primeros refuerzos de la U para la temporada 2025. Las figuras de Magallanes y Audax Italiano, respectivamente, serán anunciadas en cosa de horas en una decisión que no ha caído bien en los históricos.

Julián Alfaro y Nicolás Fernández llegarán a la U, pero no dejan a todos contentos. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, Francisco Las Heras se fue con todo encima de la dirigencia por los elegidos. “Si lo vemos por nombres, la verdad es que no. Vi jugar un rato a Alfaro y me parece interesante, pero no es la gran adquisición. Y el chico de Audax no lo conozco (…) Van a seguir llenándose de laterales. Está el chico Castro que cuando entró lo hizo bien. Está bien si se va Morales, pero en ese puesto puede haber alternativas dentro de la misma institución”.

“Está Hormazábal (como lateral derecho), entonces seguimos con eso de buscar laterales, centrales, un puntero retrasado… ¿Es lo que necesita la U? Yo creo que tienen que echar mano con más plata y traer un buen jugador, armado, que sea el que se eche el equipo al hombro“, añadió.

En esa misma línea, Francisco Las Heras remarcó que “si le están dando oportunidades a estos chicos que son poco conocidos, por qué no ir por Uribe. Lo he visto jugar bien, hace goles, mete pelotas, se mueve bien, toca y va a buscar. Es lo que se requiere”.

Además aprovechó de avisarle a la dirigencia lo que realmente le hace falta al plantel. “Puede que le vaya bien o mal, pero para mí en este momento la U necesita urgente un armador porque no lo tiene. Si sigue buscando otros jugadores, la poca plata que puede tener la va a dar en esos que al final no sé si serán buenas contrataciones”.

Héctor Pinto es otro de los que quiso quedar abajo del debate y disparó con todo. “¿Refuerzos? Yo no encuentro que sean refuerzos. Lo que tiene la U y si quiere potenciar esas posiciones, tiene que ser gente de mucho más pergaminos. No de nombres, sino que futbolísticos”.

“Son jugadores para completar el plantel y no es lo que necesita la U. Si voy a querer postular a cosas mejores internacionalmente, tengo que buscar gente que responda en lo internacional y no sólo para completar un plantel”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Julián Alfaro esta temporada?

Julián Alfaro se transformará en el primer refuerzo de la U luego de haber disputado un total de 22 partidos oficiales con Magallanes. 2 goles, 1 asistencias y 1.640 minutos fueron sus números en 2024.

¿Cuáles fueron los números de Nicolás Fernández esta temporada?

Nicolás Fernández tiene casi todo listo para ser refuerzo de la U luego de haber disputado un total de 26 partidos oficiales con Audax Italiano esta temporada. No registró goles, aportó con 2 asistencias y llegó a los 2.291 minutos dentro del campo de juego.