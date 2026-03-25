Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Hay algo positivo”: Bichi Borghi aprueba a Fernando Gago en Universidad de Chile

El tetracampeón con Colo Colo es optimista pese a la derrota de Pintita frente a Unión La Calera.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Gago hizo su estreno ante Unión La Calera.
© PhotosportGago hizo su estreno ante Unión La Calera.

Universidad de Chile no tuvo un inicio feliz del ciclo de Fernando Gago como entrenador. Sin embargo, Claudio Borghi es optimista para lo que viene en el Bulla.

El Romántico Viajero cayó ante Unión La Calera en la Copa de la Liga, lo cual fue un duro mazazo para el comienzo de la era de Pintita en los estudiantiles. Con solo un par de entrenamientos, el argentino vivió su estreno en la banca del León.

El buen augurio de Bichi Borghi

La derrota por 1-0 de Universidad de Chile frente a los Cementeros, obviamente no generó alegría en los hinchas. Más allá de que era el estreno de Fernando Gago, el equipo necesita comenzar a ganar para poder sumar confianza tras el fallido ciclo de Francisco Meneghini.

Pese a la caída, Claudio Borghi es optimista por lo que viene para la U y Gago. El tetracampeón con Colo Colo aseguró que estos partidos de la Copa de la Liga le ayudarán a los Azules a ir tomando ritmo e ir captando la idea futbolística de Pintita.

Gago queda cautivado por Elías Rojas, el juvenil de U de Chile que reemplazó a Lucero: “Será muy importante con…”

ver también

Gago queda cautivado por Elías Rojas, el juvenil de U de Chile que reemplazó a Lucero: “Será muy importante con…”

Hay algo positivo para la U en este ingreso de Fernando Gago, que los partidos que están jugando son importantes porque el premio es importante. Esto le va dar rodaje para enfrentar el campeonato de mejor forma“, indicó Borghi en Picado TV.

Además, si bien el Romántico Viajero no ha iniciado de buena manera el 2026, Claudio Borghi remarcó que no están tan lejos del líder Colo Colo en la Liga de Primera, por lo que todo puede pasar. “Hay que recordar que la U está a 5 puntos no más del puntero“, cerró el campeón del mundo.

Publicidad
Gago lleva solo unos días en los Azules. Imagen: U. de Chile

Gago lleva solo unos días en los Azules. Imagen: U. de Chile

El próximo partido de Universidad de Chile también será en la Copa de la Liga, cuando el martes 31 de marzo visiten a Audax Italiano a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Lee también
En Argentina reaccionan al debut de Gago: "Una mala racha que..."
U de Chile

En Argentina reaccionan al debut de Gago: "Una mala racha que..."

Juvenil que reemplazó a Lucero cautiva a Gago: "Será muy importante con..."
U de Chile

Juvenil que reemplazó a Lucero cautiva a Gago: "Será muy importante con..."

¿Cortado por Gago? El DT explica su ausencia en la U
U de Chile

¿Cortado por Gago? El DT explica su ausencia en la U

¡Veredicto de la IA! La dispar suerte de los chilenos en Sudamericana
Copa Sudamericana

¡Veredicto de la IA! La dispar suerte de los chilenos en Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo