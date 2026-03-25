Universidad de Chile no tuvo un inicio feliz del ciclo de Fernando Gago como entrenador. Sin embargo, Claudio Borghi es optimista para lo que viene en el Bulla.

El Romántico Viajero cayó ante Unión La Calera en la Copa de la Liga, lo cual fue un duro mazazo para el comienzo de la era de Pintita en los estudiantiles. Con solo un par de entrenamientos, el argentino vivió su estreno en la banca del León.

El buen augurio de Bichi Borghi

La derrota por 1-0 de Universidad de Chile frente a los Cementeros, obviamente no generó alegría en los hinchas. Más allá de que era el estreno de Fernando Gago, el equipo necesita comenzar a ganar para poder sumar confianza tras el fallido ciclo de Francisco Meneghini.

Pese a la caída, Claudio Borghi es optimista por lo que viene para la U y Gago. El tetracampeón con Colo Colo aseguró que estos partidos de la Copa de la Liga le ayudarán a los Azules a ir tomando ritmo e ir captando la idea futbolística de Pintita.

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“Hay algo positivo para la U en este ingreso de Fernando Gago, que los partidos que están jugando son importantes porque el premio es importante. Esto le va dar rodaje para enfrentar el campeonato de mejor forma“, indicó Borghi en Picado TV.

Además, si bien el Romántico Viajero no ha iniciado de buena manera el 2026, Claudio Borghi remarcó que no están tan lejos del líder Colo Colo en la Liga de Primera, por lo que todo puede pasar. “Hay que recordar que la U está a 5 puntos no más del puntero“, cerró el campeón del mundo.

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Gago lleva solo unos días en los Azules. Imagen: U. de Chile

El próximo partido de Universidad de Chile también será en la Copa de la Liga, cuando el martes 31 de marzo visiten a Audax Italiano a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.