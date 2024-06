Álvarez disconforme con el empate de la U ante el SAU: "No merece una evaluación seria"

Con sentimientos encontrados quedó Gustavo Álvarez, el técnico de Universidad de Chile, tras la igualdad sin goles que consiguió en su visita a San Antonio Unido, por cuartos de final de la Zona Centro Norte en Copa Chile. Un juego marcado por la temprana expulsión de Leandro Fernández.

De hecho, al ser abordado por TNT Sports para analizar el encuentro, fue enfático en afirmar que “fueron dos partidos diferentes, uno el que trabajamos y otro el que improvisamos“, y agrega que “tuvimos que improvisar sistema táctico y hacer movimientos, pese a ello tuvimos las situaciones más claras“.

“Es difícil evaluar desde la improvisación, pero rescato la disciplina y obediencia de los jugadores a lo que, en teoría, corregimos para seguir en partido”, sostiene Álvarez, quien reconoce que si bien San Antonio adelantó sus líneas en el segundo tiempo, la U fue superior en todos los aspectos.

“Puede ser que se adelantaron un poco, pero salvo la última jugada del partido no llegaron más. Nosotros tuvimos las más claras. Es un partido difícil de analizar, porque uno evalúa si el plan del partido se llevó a cabo. Entonces, nos llevamos cosas positivas y otras a corregir“, indica el DT azul.

Para cerrar su impresión del encuentro, Álvarez fue claro en admitir que “hicimos algo que no entrenamos, pero lo hicimos bien. Entonces, No podemos hacer una evaluación precisa, porque al jugar con uno menos, no merece un análisis serio“.

¿Álvarez espera a Aránguiz en la U?

Una de las consultas que no pudo evadir responder el técnico del Romántico Viajero fue sobre la posibilidad de que Charles Aránguiz aterrice como nuevo refuerzo para el segundo semestre. De todas formas, el trasandino no se salió de su libreto habitual.

“Mantengo mi postura, lo que hablé con el presidente y el gerente. Una vez que se definan los puestos para incorporar, los nombres propios lo mantenemos en reserva. No contesto nada diferente a lo que he dicho antes”, sentenció Gustavo Álvarez.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

La U tendrá dos días para preparar la revancha de su duelo ante San Antonio Unido por Copa Chile, pues el lance se disputará este lunes 1 de julio, a partir de las siete de la tarde en el Estadio Nacional.

