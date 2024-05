El DT azul respondió tajante y molesto: Leandro Fernández no tiene neumonía y todos, salvo el Chorri Palacios, están enfocados en derrotar a Everton.

Universidad de Chile enfrentará a Everton este domingo por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2024, la última de la primera rueda y la pausa antes del receso de mitad de año. La U sigue puntera, pero arriesga esa condición en medio de las dudas mostradas en las últimas semanas.

Este viernes en el CDA habló el entrenador Gustavo Álvarez, y algo molesto salió a negar los rumores sobre la supuesta neumonía de Leandro Fernández y un brote de influenza o gripe.

“Eso es falso. Todos los jugadores entrenaron en la semana con perfecto estado de salud, incluido Lea Fernández”, dijo tajante el entrenador de Universidad de Chile tras la polémica por unos exámenes que se realizó este jueves el delantero.

Respecto a la baja sensible y obligada por lesión de Cristián Palacios, Álvarez expone que “tenemos tres alternativas de centrodelantero, lo he dicho todo el semestre: Tenemos a Nico Guerra y Luciano Pons. ¿La ausencia de goles? Sólo en un partido no hemos convertido”.

Nacionalizaciones en la U y duelo contra Everton

Sobre la misma, el DT azul fue consultado por el retraso en la firma de nacionalización del Chorri Palacios y Federico Mateos, que concierne directamente para la planificación en refuerzos: “es un tema que está en trámite desde que llegué al club y aparentemente en su etapa final. El tema del cupo de extranjero depende del análisis que quiero hacer con la dirigencia después del fin de la primera rueda, así que le presto atención, pero no me preocupa”.

Además, Álvarez analizó lo que será el encuentro contra Everton. El DT de la U sostiene que los viñamarinos son “un equipo que propone, un equipo ofensivo que ataca con un sistema y defiende con otro. Intentan tener una salida prolija. Si juega largo no son pelotas divididas, sino producto de movimientos de generación de espacios”.

Gustavo Álvarez se molestó por rumores sobre la salud de Leandro Fernández.

Gustavo Álvarez sentencia que “si bien Everton no ha repetido nombres propios, repite sistemas y movimientos. Juegan con el mismo sistema. Es un equipo que propone buen fútbol, es ofensivo, pone harta gente en ataque. Por ahí la cantidad de goles a favor y en contra es eso, vuelca a mucha gente en ataque y luego defiende con menos. Pero no en todos los partidos. Imagino que de local saldrán a atacar y estamos preparados para eso”.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Universidad de Chile visita a Everton por la fecha 15 del Campeonato Nacional, este domingo 2 de junio, desde las 12:30 horas, en el estadio Sausalito. Los azules vienen de empatar sin goles contra Ñublense.