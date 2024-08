Universidad de Chile derrotó por 2-0 a Unión Española, por la fecha 22 del Campeonato Nacional, con los goles de Israel Poblete y Leandro Fernández. Los azules se ratifican en la punta y, al menos de momento, saca mayor ventaja de Colo Colo, su más próximo perseguidor.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello ilusionó a los hinchas azules al asegurar que el Chuncho de Gustavo Álvarez tiene luces de lo que fue la U bicampeona en 1994 y 1995.

“Hay algo que dijo Emiliano Vecchio en Unión Española y parece que se ha repetido mucho: la solidez de la U. A mí me parece que ayer la U hace el mejor partido de la temporada por varias razones”, dijo Guarello.

Explica que “la U jugó con la postura y con la comodidad del líder. Con esa certeza de que el partido lo iba a ganar igual. La U mete el gol en el momento preciso y lo cierra en el momento preciso. Luego pasa un par de zozobras, evidentemente, porque tiene en frente a un equipo como Unión, que tenía una par de bajas importantes, pero que viene bien”.

La U 94-95, pero cuidado…

“La U lo gana con claridad y comodidad. Siendo el dominador e imponiendo sus condiciones. Ayer la U jugó como líder del Campeonato. Totalmente”, complementó.

Sobre la misma, King Kong sostiene que “más allá del resultado, no será como el 4-0 a Cobreloa u O’Higgins, pero en referencia con el parámetro de lo que era enfrentar a Unión, la U mostró eso. Me recordó esos partidos de la U en los campeonatos del 94-95, que enfrentaba a equipos de mitad de tabla y les ganaba con un aplomo, con una tranquilidad y claridad que no admitía mucha réplica”.

La U contra Unión Española: triunfo y cositas del Chuncho bicampeón en el 94-95.

Pero calma: Guarello de todas formas no descarta que Colo Colo le pelea hasta el final a Universidad de Chile. De hecho, recuerda que el Cacique tiene mejor plantel que los azules y la participación en Copa Libertadores puede ser un contra físico o un plus anímico.

“Ojo sí, yo creo que con Colo Colo van a pelar el título hasta la fecha final. Cuidado ahí, porque por plantel… por funcionamiento la U puede tener más claridad, se reacomodó cuando le encontraron la mano, tuvo varias fechas que le costó. Pero Colo Colo tiene más plantel que la U, aunque Colo Colo le ha puesto más fichas a la Copa Libertadores”, sentenció Guarello.