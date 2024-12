Gonzalo Jara sueña con Rodrigo Contreras como refuerzo en U de Chile: "Me lo imagino"

Universidad de Chile tiene decidido ir en el mercado de fichajes por un delantero que pueda transformarse en el nuevo goleador del equipo del técnico Gustavo Álvarez, donde han puesto todas las energías.

En ese sentido, uno de los nombres por lo que los azules están negociando una parte de su carta es Rodrigo Contreras, quien con la camiseta de Everton fue el segundo goleador tras Fernando Zampedri.

El atacante terminó su préstamo en el cuadro de Viña del Mar y es el dueño de su carta, Deportes Antofagasta, quien negocia con la U por un eventual traspaso para ser la gran figura.

Uno que ya sueña con el Tucu Contreras con la camiseta bullanguera es uno que fue campeón con Universidad de Chile, que lo ve luchando con su potencia en la Copa Libertadores: Gonzalo Jara.

Rodrigo Contreras es seguido por Universidad de Chile. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Jara se la juega con el Tucu Contreras en U de Chile

Fue en TNT Sports donde el exdefensor de Universidad de Chile analizó la opción de Rodrigo Contreras, quien lo dejó maravillado con su última temporada, donde asegura que está preparado para dar el gran salto.

“No puedo negar que me imagino al Tucu Contreras jugando en la U en Brasil o Argentina, es un jugador que me encantaría verlo. Es muy distinto a Octavio Rivero y muy distinto a los que tiene”, comentó Jara.

En ese sentido, asegura que el fútbol en la U puede evolucionar mucho más con jugadores como Contreras, además sumando la columna vertebral que tiene y otro como Rivero.

“A la U le faltaron variantes y uno que le solucionó fue que llegara Charles que cambió el sistema, la pelota pasaba más por el medio. Hoy en día tendrá más variantes con esos dos delanteros y que es lo que le faltó a la U y está buscando el DT”, destacó.