Una de las grandes dudas que tendrá que resolver Gustavo Álvarez en su inicio de los trabajos en Universidad de Chile tiene que ver con la portería, donde Cristopher Toselli competirá con Gabriel Castellón.

Si bien el formado en Universidad Católica terminó la última temporada como el estelar, en desmedro de Cristóbal Campos, ahora todo parte de cero con el nuevo técnico que fue campeón con el rival a vencer.

Por lo mismo, son varios históricos en el puesto que han conversado con Redgol, donde aseguran que si bien la lucha será bastante pareja, hay una leve ventaja para el ex Huachipato, por el conocimiento del entrenador.

Una duda que deberá ser resuelta con los primeros partidos amistosos que pueda jugar Universidad de Chile, de manera de ver cómo parte el nuevo equipo de la U.

Castellón con ventaja

Oscar Wirth, un experto en el arco del fútbol chileno, cree que es muy importante el conocimiento que tiene Álvarez por su dirigido en Huachipato, que puede ser clave a la hora de elegir.

“Tal vez el técnico se incline por Castellón por haber terminado el año como campeón, la motivación es muy importante. Bajo esa premisa puede ser así”, precisa.

Más allá de eso, asegura que Toselli tiene toda la experiencia del puesto, por lo que deja un gran interrogante para los trabajos en la pretemporada de Universidad de Chile.

“Bajo el punto de vista de experiencia y conocer el grupo, Toselli tendría cierta ventaja. Pero no se ve algo tan grande entre uno y otro para pensar. Está muy parejo, pero creo que va a empezar Castellón”, comenta.

Toselli y su experiencia

Para Leo Canales la experiencia que le da Toselli a la portería de Universidad de Chil es fundamental para sacar un peldaño en la pelea por la meta, lo que se ve muy difícil para Castellón.

“Toselli, porque conoce lo que es jugar en la U. No digo que no esté preparado Castellón. Me pasó con Mario Osbén, donde uno tiene que estar preparado para jugar o ser un buen reserva. A mi gusto Toselli debería partir”, destaca.

Pese a esto, asegura que se ha hecho un buen trabajo, por lo que ambos estarán bien preparados para cuando les llegue el momento.

“Lo importante para la U es que tiene dos porteros que van a estar ahí peleando el arco y la titularidad, los dos están preparados para el desafío de equipo grande”, explica.

El plus de Castellón

Eduardo Fournier tuvo en Santiago Wanderers a Gabriel Castellón, por lo que conoce lo que puede rendir, además de lo que ha crecido en el fútbol chileno.

“Tuve a Castellón, es un gran tipo, una gran persona. Los dos tienen condiciones para trabajar en la U. Toselli años en el fútbol, Castellón también. Será peleado”, comenta.

Pero hay un gran punto que puede ser clave, es que uno viene de ser campeón y uno de los mejores del torneo, que puede hacer sacar esa ventaja mínima.

“Gabriel lo conozco mucho a Toselli también, son tipos educados y correctos.

Es complicado, me gustaría que fueran los dos, pero es sólo uno. Saliendo Castellón viene del equipo campeón. Hay un plus pequeño para una ventaja”, finaliza.

