Un importantísimo triunfo consiguió Universidad de Chile, luego de vencer por 1-0 a Palestino por la fecha 24 del Campeonato Nacional, lo que le permite estirar ventajas en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Dentro del compromiso jugado en el Estadio Nacional, también hubo un histórico momento para el club, luego de que el portero Gabriel Castellón logró superar la marca de la meta menos vencida.

En ese sentido, el arco dejó en el pasado lo realizado en este punto a Johnny Herrera y Sergio Vargas, lo que le permite meterse con todos en los libros de estadística de la U.

Algo que fue celebrado en las redes sociales del club, además por el jugador y sus compañeros: “Gabriel Castellón superó los 626 minutos sin recibir goles, el último récord de imbatibilidad del arco de la U, superando a al gran Sergio Bernabé Vargas, por Campeonatos de Primera División”.

El arco de U de Chile en las manos de Gabriel Castellón

Universidad de Chile sigue encaminada para lograr el objetivo de la lucha por el título del Campeonato Nacional, donde esta nueva marca los acerca más a una gran celebración.

“Feliz, uno se enfoca en lo grupal, el equipo se lleva el premio, pero aporto mi granito en que no nos hagan goles y eso ayuda a que podamos ganar. Feliz de poder estar en la historia de la U y queremos lograr más cosas”, comentó Castellón.

En conversación con “El Córner”, en el YouTube el portero explicó sus sensaciones en este momento: “Una temporada de menos a más, me he acostumbrado al club y la responsabilidad de ponerse en el arco de la U, que no es fácil, no cualquiera se puede poner, me he sentido comodo y con la responsabilidad de mejorar día a día”.

“Felicidad porque sé que el trabajo trae buenos resultados, hoy pasé a dos grandes arqueros, me siento orgulloso de romper record y la verdad que estoy feliz por eso”, cerró.

Revisa las declaraciones de Gabriel Castellón:

