Universidad de Chile está metida en la pelea por el título del Campeonato Nacional, donde está en el primer lugar de la tabla de posiciones, por lo que es la gran favorita para levantar el trofeo.

Una de las grandes claves de la campaña del equipo del técnico Gustavo Álvarez ha sido la solidez defensiva, reflejado en un dato: no han recibido goles en los últimos seis partidos.

Gabriel Castellón ha sido el pilar fundamental en la portería bullanguera, donde incluso se empieza a poner la capa para pillar en una histórica racha a los históricos porteros del club.

Esto porque si mantiene su portería en cero está muy cerca de alcanzar números de dos leyendas azules: Sergio Vargas y Johnny Herrera.

El tapadón de Gabriel Castellón en U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los números de Castellón en la U

Gabriel Castellón suma 579 minutos con la valla invicta, donde el último gol se lo convirtieron el 28 de julio, en la derrota por 1-0 ante Audax Italiano (que fue la segunda caída azul en todo el torneo).

Por lo mismo, el próximo partido por el Campeonato Nacional es clave para el ex Huachipato, donde si consigue mantener cerrada la portería ante Palestino podrá meterse en la historia azul.

Esto, porque está a 43 minutos de alcanzar el record de Johnny Herrera, una de las últimas leyendas de Universidad de Chile, además de 47 minutos de la marca de Sergio Vargas.

“Me da tranquilidad que estoy respondiendo al equipo cuando me necesitan, ojalá no me llegara, pero cuando me llegan tengo que seguir respondiendo en la U”, comentó en una entrevista con el club.

¿Cuándo juega U de Chile contra Palestino por la final regional de la Copa Chile?

Universidad de Chile debe visitar este jueves a Palestino, por la final reginal de la zona centro-norte de la Copa Chile, en un duelo agendado a las 15.00 horas en el estadio La Cisterna.

