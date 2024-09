Cristóbal Campos sigue luchando para no quedar con secuelas luego de su grave accidente de tránsito la madrugada del lunes. El arquero ha sido operado en tres ocasiones desde que se volcó en su vehículo y ha generado toda una unión en el fútbol chileno para ir en su apoyo.

Uno de los hombres que se ha visto más afectados con la situación es Johnny Herrera. El ídolo de la U ha sido su mayor defensor desde que debutó con el Bulla y ha seguido de cerca su estado en el hospital, lo que este miércoles lo llevó a emocionarse hasta las lágrimas.

Y es que si bien ya se había referido a lo ocurrido, esta noche el portero recordó cómo fue que se enteró y todo lo que ha hecho para ayudarlo como pueda. Pero eso no es todo, ya que también contó detalles importantes sobre su situación mientras está internado.

Johnny Herrera se emociona hasta las lágrimas al hablar de Cristóbal Campos

Johnny Herrera ha sido el padrino de Cristóbal Campos en el fútbol, por lo que ha seguido de cerca su situación tras el grave accidente de tránsito que sufrió el lunes recién pasado. El ídolo de la U reveló que ha ido recopilando información y, al ir reviviendo las horas posteriores al lamentable hecho, se quebró.

Johnny Herrera reveló detalles sobre el estado de Cristóbal Campos. Foto: Photosport.

En las pantallas de TNT Sports, el ahora comentarista deportivo contó cómo se enteró de todo lo ocurrido. “En un principio obviamente fue muy traumático para todos los que lo conocemos”.

“La pena parte porque, sin desmerecer a San Antonio Unido, para mí debería estar peleando el puesto en la U y lo que le pasó uno no se le desea a nadie. A nadie. Fue muy traumático. Las noticias fueron rápidas, confusas al principio”, añadió.

Johnny Herrera reveló que tiene contactos que le fueron actualizando el estado de Cristóbal Campos mientras estuvo en la ex Posta Central. “Tengo un amigo que es cirujano que me puso al tanto de lo que había pasado muy rápido, conoce gente en la posta”.

“Ha ido evolucionando, al principio era muy drástico el diagnóstico y con el tiempo ha ido evolucionando bien. No sé, hubo una cadena de oración y le pudieron injertar su pie”, complementó.

En esa misma línea, el ex portero explicó en detalle las intervenciones a las que ha sido sometido su heredero. “Se hizo una cirugía punto por punto para que su pie pueda tener sangre y así no sólo lo pueda tener, sino que lo pueda sentir, que es lo más complejo por lo que me dicen los médicos”.

De hecho, confirmó que espera poder acompañarlo este jueves ahora que lo cambiaron de recinto médico. “Está bien, mañana espero verlo. No ha podido tener visitas, salvo su familia. Ahora en más a rezar para que siga”.

Pero fue tras eso que Johnny Herrera no pudo contener la emoción y rompió en llanto por Cristóbal Campos. “Con mi hijo, yo de rodillas rezando… puta, para que salga adelante, compadre”, cerró ante el apoyo de sus compañeros.

Por ahora, el guardameta se mantiene hospitalizado mientras se le realizan trabajos tras la intervención a su pie afectado. Si bien hay optimismo tras las exitosas operaciones a las que ha sido sometido, dependerá de cómo su cuerpo responda para saber si no hay que lamentar algo más.

¿Cómo le fue a Cristóbal Campos en la U?

Cristóbal Campos logró disputar 53 partidos oficiales en total con la camiseta de Universidad de Chile. Dejó su arco en cero en 15 ocasiones y recibió 60 goles en los 4.596 minutos que estuvo en la cancha.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.