La U ha tenido una buena participación en el mercado de pases del fútbol chileno para la temporada 2024, y entre varios nombres ha dado de que hablar el de Franco Calderón.

El defensa central argentino fue uno de los primeros nombres en estar listos para reforzar a Universidad de Chile de cara a este nuevo año que acaba de llegar, pero no ha sido anunciado porque mantenía un contrato activo.

Y es que este 31 de diciembre de 2023 recién pasado llegó a su fin su vínculo con Unión de Santa Fe en el balompié de Argentina, la razón por la que hasta ahora no lo han oficializado, y Franco ya comienza su viaje a nuestro país.

Este martes 2 de enero arranca la pretemporada comandada por Gustavo Álvarez en el Centro Deportivo Azul, y Calderón pasó la fiesta de Año Nuevo bastante cerca. Así, tras el carrete ahora pone el GPS hacia Chile.

El zaguero de 25 años nacido en Hermoso Campo celebró la llegada del 2024 junto a su pareja en Mendoza, y ahora tendrá que conducir poco más de seis horas para llegar a Santiago. Así, de seguro ya se viene el anuncio.

Con esto, Calderón se convertirá en el cuarto refuerzo del Romántico Viajero para este nuevo año ya que Marcelo Díaz, Maximiliano Guerro y Fabián Hormazábal ya fueron oficializados. También falta que se anuncie a Gabriel Castellón.

El primero de todos, eso sí, fue Gustavo Álvarez. Antes de presentar nombres, los azules anunciaron a su nuevo director técnico. El argentino de 51 años viene de ser campeón del fútbol chileno con Huachipato este 2023, por lo que las expectativas son altas.

La despedida de Franco Calderón a Unión de Santa Fe

Franco Calderón no ha sido anunciado en la U ya que tenía contrato vigente con Unión de Santa Fe. El vínculo venció este 31 de enero de 2023 recién pasado, por lo que los azules ya empiezan a preparar su presentación. Mientras, el defensa se despidió del club argentino.

A través de una publicación de Instagram, Calderón escribió emocionado que “hoy me toca despedirme del club que me vio crecer y me dio la posibilidad de jugar en Primera División”.

“Estoy muy agradecido con mis compañeros, cuerpo técnico, médicos, cocineros y todos los que forman parte de esta gran familia tatengue”, complementó.

“Agradecer al hincha por el apoyo incondicional en cada partido y que desde el primer momento me hizo parte de este gran club”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

El sábado 27 de enero de 2024, desde las 20:00 horas, Universidad de Chile tendrá su primer desafío del año. Será en un amistoso ante Universidad Católica, duelo válido por la Copa de Verano Coquimbo y que se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.