Universidad de Chile está trabajando en el mercado de pases para el Campeonato Nacional 2024, donde está en una negociación con Huachipato por el técnico Gustavo Álvarez.

Si bien todavía no se han puesto de acuerdo para una eventual salida del entrenador campeón del último torneo, también han comenzado a ver jugadores para su plantilla.

Un equipo azul donde se proyecta una total renovación de plantel, enfocado en el equipo titular para la próxima temporada, por lo que se esperan varios arribos en cuanto a los jugadores.

Una situación que detalla el periodista Gonzalo Fouillioux, en Balong Radio, donde deja comentarios sobre la metamorfosis que se está armando en los azules, lo que comienza con su nuevo DT.

Los cambios

En Universidad de Chile esperan sumar, al menos, un jugador por línea dentro del esquema de juego, que permita que el club pueda mostrar otra cara a la hora de competir.

Por lo mismo, están viendo un arquero, defensa, volante y atacante, de manera de remover el equipo y ser otro plantel para ir por los objetivos que no fueron alcanzados este año.

“La U tiene varios fichajes, (Franco) Calderón es uno. Marcelo Díaz será jugador de la U, Maxi Guerrero también. La U va a meter un mercado de varios jugadores. Varios”, adelanta Fouillioux.

En ese sentido, las salidas de Cristóbal Campos, Luis Casanova, Nery Domínguez, Yonathan Andía, Franco Lobos, donde se pueden sumar otras, hacen que la U tenga que mover el mercado para sumar varios nombres a su plantel.

El entrenador

En medio de la negociación de Huachipato y Universidad de Chile por Gustavo Álvarez, el periodista recalca que todavía no hay un acuerdo.

“Todavía Gustavo Álvarez no es el técnico de la U. Falta que se pongan de acuerdo en la plata. Si en la U dicen que si son desde 500 mil dólares no la vamos a pagar, estamos dispuestos pero no a ese monto”, precisa en su información.

“Una alternativa es que pacten montos por objetivos, era una posibilidad. Por ejemplo, si terminan entre los tres primeros la U tiene que pagarle a Huachipato. Es una semana clave, la intención es presentar al técnico de acá al viernes depende de la negociación”, cierra.

