Esteban Solari, técnico de Everton, confirmó que apelarán la expulsión de Álvaro Madrid. No quieren perderlo para la revancha contra Universidad de Chile.

El triunfo de Everton sobre Universidad de Chile en las semifinales de la Zona Centro Norte de la Copa Chile no dejó del todo contento al equipo ruletero, que lamentó la expulsión de Álvaro Madrid. La tarjeta roja lo deja inhabilitado para jugar la revancha en el Estadio Nacional.

A los 38′, Madrid chocó con Israel Poblete y lo impactó con el codo en el pecho, mandando al suelo al volante de la U. El árbitro Emilio Bastías se llevó la mano al bolsillo trasero y sacó la tarjeta roja para el capitán de Everton, que se retiró lleno de rabia. “¡Él se frena! ¡No se les puede tocar!”, acusaba.

Pero en Viña del Mar no se quedarán de brazos cruzados. Esteban Solari, entrenador del equipo Oro y Cielo, confirmó a D Sports que apelarán a la expulsión. “Para mí no fue expulsión. Queremos apelar porque Álvaro es nuestro capitán y lo necesitamos para la vuelta”, indicó.

Además de la importancia del capitán, el DT de Everton dio otra importante razón para pelear por tenerlo para este domingo 14 de julio. “Tampoco tenemos un plantel tan largo. Así que vamos a apelar por él”, razonó.

La molestia de Everton con el arbitraje ante U. de Chile

Los reclamos de Everton por el arbitraje contra Universidad de Chile se dieron de forma inmediata después del encuentro. Esteban Solari aseguró que venía venir una expulsión para su conjunto por el manejo arbitral de Emilio Bastías, acusando que favoreció demasiado a la visita en el Sausalito.

“Lo que me molestó, y por eso el árbitro me vino a decir que me calme, es que en un rango de 10 minutos, cuando teníamos el mejor momento del partido, amonestaron a Cristián Riquelme por un lateral que supuestamente demora en sacar y después a Joan Cruz por una falta”, denunció.

“Acabábamos de tener una falta a favor nuestro en el que nos cortaron un ataque y no lo amonestaron (al de la U). Entonces ahí me di cuenta de que algo estaba pasando”, dijo. “Lo de Madrid no lo pudimos parar, es como la vida que te dice ‘viene, viene, viene’ y vino”, lamentó.

