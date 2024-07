Everton de Viña del Mar le ganó a la U por 2-1 en el partido de ida de Copa Chile. Triunfo importante que de todas formas le dejó un sabor amargo al DT Esteban Solari, por la expulsión en el primer tiempo de Álvaro Madrid.

El estratega aseguró que olfateó que venía esa tarjeta roja por el manejo arbitral de Emilio Bastías, manifestando que se dio cuenta que estaba cargándole la mano a los Oro y Cielo.

“A mí lo que me molestó, y por eso el árbitro me vino a decir que me calme, es que en un rango de 10 minutos, cuando teníamos el mejor momento del partido, amonestaron a Riquelme por un lateral que supuestamente demora en sacar y después a Cruz por una falta”, comenzó explicando.

Luego dijo que el árbitro estaba muy cargado pues “acabábamos de tener una falta a favor nuestro en el que nos cortaron un ataque y no lo amonestaron (al de la U). Entonces ahí me di cuenta que algo estaba pasando”.

El joven árbitro Emilio Bastías fue cuestionado por el DT de Everton por su polémico accionar ante la U

La roja a Madrid

Solari manifestó que al darse cuenta que el juez Bastías estaba perjudicando a Everton “me preocupé por mis jugadores, pues era el momento de las tarjetas y había que pasar ese momento”.

Luego detalló el DT ruletero que “lo de Madrid no lo pudimos parar, es como la vida que te dice “viene, viene, viene” y vino”, aunque no quiso ahondar en la sanción de Bastías a Madrid.

“La roja no puedo juzgarla, no la vi, pero obviamente sentimos que jugamos un partido del que no estábamos preparados. Veremos si podemos apelar la tarjeta”, cerró Solari.