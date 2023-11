Resta muy poco. Este sábado 11 de noviembre se disputará la edición 197 del Clásico Universitario, que enfrentará en Santa Laura a Universidad Católica con Universidad de Chile, en un duelo que, dada la actualidad que viven ambos equipos, genera pocas expectativas.

Una sensación que grafica Fabián Estay, ex volante surgido en Los Cruzados, donde ganó dos títulos, y que tuvo un paso fugaz por el Romántico Viajero en 1993, quien atendió el llamado de RedGol desde México, para adelantar lo que se vendrá en Independencia.

Si bien el hoy comentarista de FOX Sports, adelanta que “un clásico no deja de ser un clásico nunca, donde no importa el lugar donde estén y todo”, es categórico en bajarle la caña al Clásico Universitario, al anticipar que en este encuentro “no se juegan nada“.

“Aquí más que nada, lo que se juegan es el orgullo, lamentablemente la mala temporada de Católica y la U también hacen que, tal vez, no sea tan determinante o tan importante o se estén jugando algo importante, más que el orgullo y más que tres puntos en la cancha”, sostiene Estay.

¿Qué expectativa tiene sobre el Clásico Universitario?

Junto con sostener que en Santa Laura se verá “un clásico disminuido, a lo mejor sin tantas expectativas”, el Pelusa guarda la esperanza de que aparezca un jugador que rompa el molde para cambiar el rumbo de este encuentro.

“Al final, este no deja de ser un clásico, y en los clásicos a veces es donde aparecen los ídolos, donde los grandes jugadores se hacen importantes, entonces hay que pensar de esa manera, entendiendo que ha sido una mala temporada tanto para la U como para Católica”, sentencia Fabián Estay.

¿Cómo fue el paso de Estay por ambos equipos?

Nacido en Conchalí hace 55 años, el mediocampista hizo sus divisiones inferiores en Universidad Católica, cuadro donde hizo su debut profesional en 1987, año en que ganó el título del Torneo Nacional, y se mantuvo en la institución hasta 1991, cuando pasó al St. Gallen de Suiza. Previamente, ganó la Copa Chile con La Franja.

Dos años después, en 1993, Estay tuvo un breve paso en Universidad de Chile, donde jugó 39 partidos, entre liga, copa y amistosos, siendo su punto más alto en el empate ante Real Madrid, partido que se jugó en el Estadio Nacional, tras ello volvió a Europa, para militar en Olympiacos.

¿Quién se llevará el Clásico Universitario 197? ¿Quién se llevará el Clásico Universitario 197? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.