Universidad de Chile no vive un buen momento en el Campeonato Nacional, luego de su octavo partido sin saber de victorias, algo que también repercute fuera de la cancha, luego de las polémicas declaraciones del técnico Mauricio Pellegrino.

El argentino habló de que se le exigen resultados de equipo grande, cuando queda mucho por trabajar en el club, donde, en uno de sus ejemplos, sacó el no tener estadio.

Algo que no gustó en Universidad de Chile, aunque quien sacó la voz del caso fue el ex director, el abogado José Joaquín Laso, para pedir respeto con el hincha por ese tema.

Crítica

El también ex abogado de Azul Azul, quien se ha mostrado como un enemigo político de la gestión de Michael Clark como presidente de la U, fue claro en que el entrenador no puede poner ese tipo de excusa.

“Pellegrino no es el único culpable, pero sí el gran culpable. Gran parte de lo que dijo tiene toda la razón, pero no puedo aceptar que un entrenador diga que este club está así porque no tenemos estadio. Resulta que la U sin estadio fue tricampeón y campeón de la Copa Sudamericana”, comenzó explicando en radio ADN.

En ese sentido, pide, por respeto a los hinchas, no encausar la problemática en ese tema, porque causa sufrimiento en los azules, donde toca la oreja de los actuales directores de Azul Azul que no han salido a decir nada.

“No usemos eso como excusa, porque, además, el tema del estadio causa mucho dolor al hincha. Entonces usarlo como excusa no me parece correcto y lo que me parece peor es que no salga nadie hablar a decir ‘somos un club grande respetémonos’. Si no nos respetamos los que estamos ahí, el presidente, los gerentes o los que sea, qué esperamos del resto. Eso me pasa, me dio rabia, fue un sentimiento pasional de decir como nadie habla, nadie para los carros”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, el Romántico Viajero volverá a jugar por el Torneo Nacional este lunes 2 de octubre, cuando reciba al Audax Italiano en Santa Laura, desde las 19:00 horas.