Universidad de Chile está puntera del Campeonato Nacional con cuatro puntos de ventaja sobre Colo Colo, el rival con el que parece van a pelear el título en la recta final.

A pesar de la presión que pueden tener por luchar contra el archirrival, los azules están muy tranquilos y entienden que es parte de lo que les toca vivir por estar en la cima del torneo.

Así lo dio a conocer Maximiliano Guerrero, confesando que en el Bulla están con la confianza a tope. “Venimos haciendo buen torneo y la presión siempre la tendremos por jugar en la U, por pelear los primeros puestos”, señaló.

Luego agregó que el secreto es que no debe haber desesperación en el plantel. “Debemos tener calma, ir rival a rival y lo que no nos sale en un partido mejorarlo en el próximo”, explicó.

Finalmente manifestó que de cara al objetivo de ser campeones “tenemos que seguir en esta misma senda, con los pies en la tierra, porque estamos con mucha confianza”.

Maxi guerrero habló en conferencia de prensa en la U

El año de Guerrero en la U

Maxi Guerrero anotó un gol ante O’Higgins en la fecha pasada, el que según detalló “venía buscando hace mucho tiempo”.

Indicó también que “ha sido un año bastante intenso, he jugado todos los partidos acá, estuve en la selección, pero me lo he tomado con calma”.

Finalizó señalando que “estoy preparado para jugar en todo momento, ahora debo preocuparme por el descanso. Estoy bien físicamente, me siento muy preparado”.