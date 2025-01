Universidad de Chile enfrenta un complejo momento en el inicio de la temporada 2025. El equipo de Gustavo Álvarez solo suma a Julián Alfaro y Gonzalo Montes. Pero ambos refuerzos dejan con gusto amargo al paladar de los hinchas, que todavía sueñan con un delantero de jerarquía para disputar la Copa Libertadores.

Sensación a la que se sumó Johnny Herrera que se lanzó con todo contra Azul Azul y la dirección que han tomado sobre la U. Lo que estalló con las decisiones de Michael Clark y la intervención de la CMF. Y que se han reflejado en la calidad de refuerzos.

“Le falta plantel. Tiene que empezar a mirar cómo se hacen las cosas al frente. La llegada de Gonzalo Montes es rara, no sé cómo lo va a ocupar el profe Álvarez. Es un momento complicado también con la dirigencia”, advirtió en Pelota Parada el campeón de la Copa sudamericana 2011.

El reclamo de Herrera contra Álvarez

Pero luego también apuntó a Gustavo Álvarez, por su forma de enfrentar este complejo momento. Es que a Herrera no le causó gracia como se toma a la ligera este preocupante inicio de temporada.

Herrera le pidió más sinceridad a Álvarez

“El hincha todavía no entiende la bolsa de gatos que hay en la interna. La otra vez me reuní con un dirigente y me expresó la preocupación que existe. El profe Álvarez es muy equilibrado y deja entrever que siempre todo está bien, pero lo que pasa es que no todo está bien”, lamentó tras las últimas conferencias de prensa del adiestrador.

Universidad de Chile buscará su revancha este sábado 11 de enero cuando se mida ante Godoy Cruz por la Copa de Verano 2025. El duelo cambió de horario y ahora se jugará alas 20:00 horas en el Estadio Sánchez Rumoroso.