El polémico ex presidente de la U que quiere regresar al fútbol: "En una de esas me verán por ahí"

En Universidad de Chile todo es alegría. Los Azules lideran el Campeonato Nacional 2024 y ya aseguraron un lugar en la próxima Copa Libertadores. En medio de este presente, un controversial ex presidente del club apareció.

Los Azules desde el 2017 que no son campeones, pero de la mano de Gustavo Álvarez están ilusionados de que este año finalice con los hinchas del Romántico Viajero celebrando en Plaza Italia. Solo restan cinco jornadas para que el torneo llegue a su término.

El ex presidente de la U que quiere regresar al fútbol

Mientras Universidad de Chile está en el norte del país preparándose para el duelo ante Deportes Iquique, en el sur un viejo conocido regresó a la escena pública. En Concepción, en medio de la realización del Rally Mundial, Carlos Heller se refirió a su cariño por los Azules.

Carlos Heller fue presidente de la U entre 2014 y 2019. Imagen: Photosport.

“Nostalgia me baja todos los fines de semana cuando juega la U. La verdad para ser sincero no he vuelto nunca más al estadio desde que renuncié aquí en Concepción, pero siento nostalgia lo sigo por televisión. Algún día me gustaría volver a ver a la Universidad de Chile y pronto voy a volver al estadio“, confesó Heller a Sabes Deportes.

Al directivo le tocó vivir las dos caras de la moneda en el Romántico Viajero. Si bien fue campeón de dos torneos nacionales, una Copa Chile y una Supercopa como presidente de Azul Azul, también protagonizó en 2016 la campaña que casi le costó el descenso al club, la incumplida promesa del estadio propio o peleas mediáticas con Johnny Herrera y Mauricio Pinilla. Amenazas de muerte lo hicieron renunciar al cargo en 2019.

“Conmigo en el 2017 fue la última vez que fuimos campeones con Guillermo Hoyos. Tuve la oportunidad de almorzar hace poco con Matías Rodríguez y Gustavo Canales. Ellos son muy cariñosos, tenemos grandes recuerdos de la época de la U de esos campeonatos cuando llegó Martín Lasarte y yo tomé la U ese año (2014) y logramos ser campeones de inmediato“, recordó el ex presidente de Azul Azul.

Heller no olvida a la pelotita

Carlos Heller que hoy disfruta de ver a su hijo Alberto Heller competir en el Rally Mundial. A pesar de esto, sigue pensando en la pelota y no descarta regresar al fútbol, claro que no a Universidad de Chile, sino que a Iberia de su ciudad natal.

“El fútbol, te digo, me sigue gustando mucho, me encantaría volver en algún minuto, por ahí me han pedido que tome Iberia nuevamente, que está pasando por un muy mal momento aquí en Los Ángeles. Iberia hasta hoy día a punto de descender a la Tercera B, que sería muy penoso y en una de esas me verán por ahí otra vez en el fútbol nuevamente“, cerró Heller.