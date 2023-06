Universidad de Chile vuelve el miércoles a competir de forma oficial, cuando choque ante O’Higgins por la Copa Chile, en un duelo programado en el estadio Santa Laura.

Una situación que tiene preocupado al mundo azul, ya que, a horas de comenzar el segundo semestre todavía no llega un refuerzo en el mercado de pases para potenciar el plantel, algo que hace llamar la atención del técnico Mauricio Pellegrino.

Crítica

Desde que terminó el primer semestre que el rumor de una posible venta de Darío Osorio al fútbol de Europa se ha tomado los medios, considerando que puede ser la opción para obtener recursos y así poder reforzar.

Algo que no le cae bien a Pellegrino, quien asegura que ha llamado la atención del club por esta situación.

“Las ventas no se pueden planificar, porque no depende de ti que vengan mañana por cualquier jugador a querer pagarlo. En la mayoría de los casos si pagan se va a ir. No depende de nosotros”, comenta Pellegrino.

Eso sí, apunta a la diferencia de mercados de los posibles equipos que han sonado como futuro para Osorio, que no van en la misma línea de las fechas que se manejan en el fútbol chileno.

“Lo que me he ocupado en decir al club es que hasta el 30 de agosto terminan los mercados en grandes ligas o de Europa. Un jugador como Darío se podía ir el 28 o 29 de agosto y si tengo que esperar a esa fecha para firmar un jugador no dan los plazos. Si tengo que esperar vender para después traer, estamos mal”, lanzó con todo el argentino.

Avances

Por lo mismo el entrenador de Universidad de Chile ha dejado en claro que ya hizo sus sugerencias de refuerzos: “No es tanto una pregunta para mí, he hablado con Manuel y el presidente de las necesidades del equipo y el club está en ello”

“Son las negociaciones que llevan su tiempo. Hemos hablado de futbolistas y de algunas posibilidades, más en el mercado chileno. Hemos visto jugadores del extranjero, pero por salario difícil y de los que están acá, para jugar en la U, son importantes y no es fácil traerlos. Las posibilidades son acotadas y tampoco puede venir cualquier futbolista. Tiene que ser alguien que de rendimiento de inmediato”, precisa.

No hay salidas

Un tema que quiso dejar en claro, como Universidad de Chile tiene lleno el cupo de extranjeros, es que no están buscando a ninguno de los que hoy son parte del club.

Nery Domínguez, Federico Mateos, Emmanuel Ojeda, Leandro Fernández y Cristián Palacios son los extranjeros azules, que no verán salida, al menos, en este mercado.

“Nunca hemos valorado sacar alguno, porque ya cuesta traerlos. Nuestros extranjeros nos suman rendimiento, con sus más y menos, pero nunca hemos hablado de esa posibilidad. Lo que queríamos era acelerar proceso de ciudadanía de Mateos, que daba justo, pero si daba antes del libro de pases podía ser opción para incorporar, pero nunca con la salida de uno de ellos y menos con lesión de Leandro”, finaliza.